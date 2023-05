Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου στην τελική ευθεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο μονομάχοι και τα επιτελεία τους, ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους, με το βλέμμα στους ψηφοφόρους του Ογάν, αλλά και όσους απείχαν από τις κάλπες στον πρώτο γύρο.

Τους 9,5 εκ. ψηφοφόρους που δεν πήγαν στην κάλπη θα στοχεύσουν τα δύο στρατόπεδα, στον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία. Επίσης σημαντικό είναι το 5% που έλαβε ο Σινάν Ογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Πριν από τον δεύτερο γύρο της προεδρικής κούρσας στις 28 Μαΐου, και οι δύο ηγέτες έδωσαν τα πρώτα τους μηνύματα στη νεολαία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε: « Παρακαλώ μην αφήσετε κανέναν να μπει ανάμεσα σε εσάς και τα όνειρά σας, να σας εκφοβίσει, να σας τρομάξει».

Ο ηγέτης του CHP Κιλιτσντάρογλου είπε: «Μην αφήσετε να σας κλέψουν τη ζωή. Τα νιάτα σου δεν θα ξανάρθουν»

Σε ότι αφορά την στρατηγική της αντιπολίτευσης, φέρεται αποφασισμένη να στείλει το μήνυμα ότι «έχουμε την καλύτερη ομάδα». Παράλληλα αναμένεται ότι θα ανακοινώσει το υπουργικό συμβούλιο πριν τις εκλογές. Η ανακοίνωση του ποιοι θα είναι οι υπουργοί Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Παιδείας, Περιβαλλοντικής Αστικοποίησης, Μεταφορών και Υγείας και καθορισμός του ποιος θα διοριστεί ως Προεδρία Θρησκευτικών, συζητείται από το επιτελείο του κόμματος ως σχέδιο που θα παρακινήσει τους ψηφοφόρους μέσα από νέα ονόματα, μέρες πριν τις εκλογές.

Επίθεση Κιλιτσντάρογλυ σε Ερντογάν

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για εκστρατεία συκοφαντίας κατά της αντιπολίτευσης. «Εσύ δεν είσαι Ερντογάν που κάθισες στο ίδιο τραπέζι με τις τρομοκρατικές οργανώσεις; Το δηλώνω σε όλους τους πολίτες μου, ποτέ δεν κάθισα με τρομοκρατικές οργανώσεις και δεν θα το κάνω ποτέ», «δεν είσαι εσύ Ερντογάν που τάισε και μεγάλωσε την FETO;»

«Φέρατε σκόπιμα πάνω από 10 εκ. πρόσφυγες στην Τουρκία, μόλις έρθω στην εξουσία θα τους στείλω όλους στα σπίτια τους», ανέφερε στη συνέχεια.

«Κάναμε όλες τις απαραίτητες ενστάσεις στο YSK, οι εκλογές έδειξαν ότι οι παρατυπίες και η ανηθικότητά τους δεν έχουν όρια. Το πρωί 28ης Μαϊου χρειαζόμαστε όχι 1 αλλά 5 παρατηρητές σε κάθε κάλπη», κατέληξε ο Κλιτσντάρογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοπρασία: Βίβλος “έπιασε” τιμή - ρεκόρ (εικόνες)

Πάτρα: Ιγκουάνα αναστάτωσε ολόκληρη γειτονιά (εικόνες)

Βόλος: 13χρονος “Ράμπο” με όπλα - Οι γονείς δεν ήξεραν τι γινόταν στο σπίτι τους