Life

“Παγιδευμένοι”: Συγκλονιστικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι αποικλεστικές σκηνές από το επεισόδιο της Δευτέρας, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Η φωτιά της αλήθειας, θα "κάψει" την Άννα;

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με πολύ "δυνατό" επεισόδιο που κόβει την ανάσα.

Τι θα δούμε σήμερα στον ΑΝΤ1

Λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά της αλήθειας, κάποιοι προσπαθούν να προφυλάξουν ό,τι έχουν πιο πολύτιμο στη ζωή τους και κάποιοι σχεδιάζουν τον δικό τους δρόμο διαφυγής.

Ποιοι θα σωθούν και ποιοι θα παραδοθούν στις φλόγες;

Ο Δημήτρης είναι έτοιμος να πει στην Άννα όλη την αλήθεια. Εκείνη είναι τόσο χαρούμενη για το καινούργιο τους σπίτι κι εκείνος διστάζει, δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να της μιλήσει .

Υπάρχει, όμως, ένα πρόσωπο που είναι έτοιμο να ανάψει την πρώτη σπίθα. Ο Αλέκος έχει αποφασίσει να οδηγήσει την Άννα στα πραγματικά γεγονότα, και να της αποκαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από τον φόνο του πατέρα της.

Ξεδιπλώνει το σχέδιό του και καταφέρνει, τελικά, να φέρει την Άννα αντιμέτωπη με τη φρικτή αποκάλυψη.

Πώς θα αντιδράσει; Θα βρει τη δύναμη να διαχειριστεί τα συναισθήματά της ή θα καεί από τη φωτιά της αλήθειας;

Sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge Porn: σύλληψη 35χρονου που έστειλε γυμνές φωτογραφίες της ανήλικης συντρόφου του

Δημοσιογράφος βρέθηκε απαγχονισμένη

Γλυφάδα - ληστεία: Έσερναν ηλικιωμένη από την αλυσίδα του λαιμού της

Gallery