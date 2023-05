Πολιτική

Εκλογές 2023: Πώς ψήφισαν οι Έλληνες του εξωτερικού

Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των ψήφων. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.



Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των ψήφων από τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και το Σάββατο ψήφισαν για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 23,58%, Συγκέκριμένα, η ΝΔ συγκέντρωσε 42,62% και ο ΣΥΡΙΖΑ 19,04%. Τρίτο κόμμα είναι το ΜΕΡΑ25 με 11,07% και μετά ακολουθούν το ΚΚΕ με 10,73% και το ΠΑΣΟΚ με 6,72%.

Αναλυτικά:

Στις ΗΠΑ, η ΝΔ συγκέντρωσε 62,21%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 11,56%, το ΜΕΡΑ25 6,64% και το ΠΑΣΟΚ 6,23%.

Στον Καναδά, η ΝΔ συγκέντρωσε 50,34%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 19,31%, το ΠΑΣΟΚ 9,66% και το ΚΚΕ 8,97%.

Στην Αυστραλία, η ΝΔ συγκέντρωσε 54,40%, το ΜΕΡΑ25 15,20%, το ΚΚΕ 9,60% και ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 6,40%.

Στην Κορέα, η ΝΔ συγκέντρωσε 32%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 20%, το ΠΑΣΟΚ 16% και το ΜΕΡΑ25 16%.

Στη Νότια Αφρική, η ΝΔ συγκέντρωσε 49,09%, το ΚΚΕ έλαβε 10,91%,, το ΠΑΣΟΚ 9,09% και ο ΣΥΡΙΖΑ 7,27%.

Στην Ασία, η ΝΔ συγκέντρωσε 66,46%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 10%, το ΚΚΕ 5,63%, το ΜέΡΑ25 5,21% και το ΠΑΣΟΚ 4,58%

Στη Σαουδική Αραβία, η ΝΔ συγκέντρωσε 70%, το ΠΑΣΟΚ έλαβε 12,50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7,50% και το ΜΕΡΑ25 5%.

Στην Αίγυπτο, η ΝΔ συγκέντρωσε 46,30%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 29,63%, το ΚΚΕ 9,26% και το ΠΑΣΟΚ 5,56%.

Στην Τουρκία, η ΝΔ συγκέντρωσε 57,89%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 15,79%, το ΚΚΕ 12,28% και το ΠΑΣΟΚ 5,26%.

Στην Ιταλία, η ΝΔ συγκέντρωσε 41,64%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 18,77%, το ΜΕΡΑ25 14,68% και το ΚΚΕ 11,6%.

Στη Γαλλία, η ΝΔ συγκέντρωσε 37,18%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 22,82%, το ΚΚΕ 13,72% και το ΜΕΡΑ25 11,67%.

Στην Αυστρία, η ΝΔ συγκέντρωσε 39,24%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 18,14%, το ΜΕΡΑ25 13,92% και το ΚΚΕ 13,08%.

Στην Ελβετία, η ΝΔ συγκέντρωσε 46,91%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 13,40%, το ΚΚΕ 12,25% και το ΜΕΡΑ25 11,20%.

Στην Τσεχία, η ΝΔ συγκέντρωσε 35,88%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 23,66%, το ΜΕΡΑ25 13,74% και το ΚΚΕ 8,40%.

Στη Βουλγαρία, η ΝΔ συγκέντρωσε 51,61%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 20,97%, το ΚΚΕ 6,45% και το ΠΑΣΟΚ 6,45%.

Στη Ρουμανία, η ΝΔ συγκέντρωσε 56,20%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 15,70%, το ΚΚΕ 7,44% και η Εθνική Δημιουργία 6,61%.

Στην Ουγγαρία, η ΝΔ συγκέντρωσε 45,71%, το ΚΚΕ έλαβε 14,29%, ο ΣΥΡΙΖΑ 11,43% και το ΠΑΣΟΚ 11,43%.

Στην Πολωνία, η ΝΔ συγκέντρωσε 46,94%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 11,22%, η Εθνική Δημιουργία 11,22% και το ΜΕΡΑ25 9,18%.

Στη Λιθουανία, η ΝΔ συγκέντρωσε 51,89%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 20,75%, το ΚΚΕ 11,32% και το ΜΕΡΑ25 9,43%.

Στη Γερμανία, η ΝΔ συγκέντρωσε 36,87%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 19,54%, το ΚΚΕ 14,81% και το ΜΕΡΑ25 11,41%.

Στην Ολλανδία, η ΝΔ συγκέντρωσε 27,97%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 26,77%, το ΜΕΡΑ25 18,81% και το ΚΚΕ 10,42%.

Στο Βέλγιο, η ΝΔ συγκέντρωσε 46,68%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 19,69%, το ΠΑΣΟΚ 9,41% και το ΚΚΕ 8,24%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ΝΔ συγκέντρωσε 47,46%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 18%, το ΜΕΡΑ25 10,48% και το ΚΚΕ 10,07%.

Στην Ιρλανδία, η ΝΔ συγκέντρωσε 30%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 24%, το ΚΚΕ 14,67% και το ΜΕΡΑ25 11,33%.

Στη Νορβηγία, η ΝΔ συγκέντρωσε 26,92%, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 23,08%, το ΚΚΕ 14,42% και το ΜΕΡΑ25 11,54%.

Στη Φινλανδία, η ΝΔ συγκέντρωσε 38,36%, το ΜΕΡΑ25 έλαβε 17,81%, ο ΣΥΡΙΖΑ 15,07% και η Εθνική Δημιουργία 6,85%.

Στην Ισπανία, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 30,30%, η ΝΔ έλαβε 27,78%, το ΜΕΡΑ25 15,91% και το ΚΚΕ 9,09%.

Στη Σουηδία, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 26,56%, η ΝΔ έλαβε 24,36%, το ΜΕΡΑ25 17,77% και το ΚΚΕ 15,93%.

