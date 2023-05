Πολιτική

Εκλογές 2023: Τα αποτελέσματα σε όλη την επικράτεια

Θρίαμβος της ΝΔ με διαφορά 20 μονάδων επί του ΣΥΡΙΖΑ. Διψήφιο ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ. Εκτός Κοινοβουλίου το ΜέΡΑ25. Οριακά εκτός Βουλής η ΝΙΚΗ, «μάχη» για το 3% έδωσε η Πλεύση Ελευθερίας.

Ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας, με διπλάσιο ποσοστό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και διαφορά που υπερβαίνει τις 20 μονάδες ανέδειξαν οι ψήφοι των πολιτών στις 21 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας τα exit poll.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο 96,84% των εκλογικών τμημάτων της επικράτειας, τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά:

ΝΔ: 40,80% και 146 έδρες

ΣΥΡΙΖΑ: 20,06% και 71 έδρες

ΠΑΣΟΚ: 11,51% και 41 έδρες

ΚΚΕ: 7,21% και 26 έδρες

Ελληνική Λύση: 4,45% και 16 έδρες

ΝΙΚΗ: 2,92%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,88%

ΜεΡΑ25: 2,59%

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 40,80%, υπερδιπλάσιο του ΣΥΡΙΖΑ που συγκέντρωσε μόλις 20,06%.

Για «πολιτικό σεισμό» έκανε λόγο από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του μετά τη μεγάλη νίκη της ΝΔ, τονίζοντας ότι με την ψήφο τους οι πολίτες έδειξαν ότι θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Τρίτη εκλογική δύναμη αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής με ποσοστό 11,51%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,21% και η Ελληνική Λύση με 4,45%.

Δείτε εδώ σε απευθείας μετάδοση από την βάση του Υπουργείου Εσωτερικών τα αποτελέσματα ανά εκλογική περιφέρεια, καθώς και την σταυροδοσία, σύμφωνα με την οποία ηχηρά ονόματα μένουν εκτός Βουλής:

