Εκλογές - Ανδρουλάκης: Ο Τσίπρας ήταν ο “χρυσός χορηγός” της νίκης Μητσοτάκη

Συνεχίζει την ρητορική ενάντια τόσο στην ΝΔ, όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να “επεκτείνει” την επιρροή του κόμματος σε κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, ενώ “κλείνει ξανά την πόρτα” στην ΝΔ.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες για τη μεγάλη τιμή, που μας έκαναν και συνυπέγραψαν απόψε την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Ανατέλλει ο ήλιος της ελπίδας, της προόδου και της προοπτικής για όλους τους Έλληνες. Ο μεγάλος νικητής απόψε είστε όλοι εσείς. Που πιστέψατε, που αγωνιστήκατε, που αψηφήσατε όσους ήθελαν ένα μικρό ΠΑΣΟΚ υποταγμένο. Σήμερα, αποδείχθηκε η βαθιά ιστορική και κοινωνική ρίζα της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα, το λαογέννητο κίνημα ξαναγίνεται πρωταγωνιστής στο πολιτικό προσκήνιο της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, Η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες. Κυβέρνησε με γνώμονα τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών και επιδείνωσε τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδείχθηκε περιτύλιγμα ενός παρακράτους υποκλοπών και εκτεταμένης διαφθοράς, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένους, έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στην Χαριλάου Τρικούπη.

Κόβοντας κάθε περιθώριο για μετεκλογική σύμπραξη με την ΝΔ και επιχειρώντας να κερδίσει χώρο προς τα αριστερά, μετά και από το χαμηλό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «Ο μόνος λόγος, που η Νέα Δημοκρατία δεν τα πλήρωσε όλα αυτά στην κάλπη, είναι ο «χρυσός» της χορηγός, που έχει ονοματεπώνυμο και διεύθυνση: Αλέξης Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, απόψε το βράδυ, ο ελληνικός λαός ανέδειξε μία τεράστια ανάγκη. Να υπάρχει ισχυρή προοδευτική δύναμη στον τόπο, που θα αγκαλιάσει τις πραγματικές αγωνίες των πολιτών. Που θα πορεύεται με τον λόγο της προόδου, της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας. Αυτή η παράταξη έχει χρέος να παλεύει γνήσια για τους πολλούς, με πυξίδα το δημόσιο και εθνικό συμφέρον. Αυτόν το λαό εμείς δεν πρέπει να τον απογοητεύσουμε. Και δεν θα τον απογοητεύσουμε. Γιατί είμαστε η Δημοκρατική Παράταξη των αρχών, των αξιών, της Δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Σήμερα, έγινε ένα πρώτο μεγάλο βήμα για να τελειώνουμε με τη διχόνοια και την τοξικότητα. Έχουμε χρέος η πατρίδα μας να γυρίσει σελίδα, ενώνοντας τον ελληνικό λαό. Έχουμε χρέος να έρθουν καλύτερες μέρες, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και με βιώσιμη ανάπτυξη. Για αυτό, σήμερα εδώ, από τα ιστορικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, καλώ κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό Έλληνα, να αγωνιστούμε μαζί σε αυτήν τη νέα ελπιδοφόρα πορεία. Ελάτε ξανά όλοι μαζί να δυναμώσουμε την παράταξή μας, τον πραγματικό και γνήσιο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας».

Διεκδικώντας διεύρυνση του κομματικού ακροατηρίου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «Φίλες και φίλοι, Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και έτοιμο για την επόμενη μεγάλη μάχη, για την επόμενη μεγάλη νίκη. Σε αυτήν, λοιπόν, τη μάχη, θα φέρουμε το ΠΑΣΟΚ ακόμη πιο ψηλά, αγκαλιάζοντας τις αγωνίες όλου του ελληνικού λαού, της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Σήμερα, από αυτά τα ιστορικά γραφεία, ξαναπιάνουμε το νήμα της Ιστορίας. Και δεσμεύομαι προσωπικά, στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά, ότι και στην επόμενη μάχη, το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μεγάλος νικητής, όπως και απόψε το βράδυ. Έχουμε χρέος να εκφράσουμε τις ελπίδες, τις αγωνίες και την προοπτική του ελληνικού λαού. Θα τα καταφέρουμε ενωμένοι, δυνατοί, όπως πάντα. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ανανεωμένο, ενωμένο και δυνατό. Σας ευχαριστώ όλους και όλες από τα βάθη της καρδιάς μου για τον περήφανο αγώνα που δώσαμε. Σηκώστε την πράσινη σημαία, την περήφανη σημαία της Δημοκρατικής Παράταξης. Ο ήλιος της ελπίδας και της προοπτικής ξανανατέλλει απόψε το βράδυ στην πατρίδα μας. Καλή δύναμη και καλό μας αγώνα», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

