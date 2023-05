Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: “Όχι” σε παζάρια για συνεργασίες, επίσπευση για δεύτερες κάλπες

Για "εντολή αυτοδυναμίας" στην ΝΔ έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μηνύματα έστο εσωτερικό της “γαλάζιας παράταξης”, αλλά και στους άλλους κομματικούς σχηματισμούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την πρώτη του δήλωση από τα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς μετά την εκτίμηση του αποτελέσματος των εκλογών 2023 και την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «τα δεδομένα της κάλπης είναι καταλυτικά. Η ΝΔ έχει την έγκριση των πολιτών να κυβερνήσει αυτοδύναμη και δυνατή»

Ανέφερε ακόμα ότι οι πολίτες έδωσαν την έγκρισή τους για μια ΝΔ αυτοδύναμη και δυνατή, έδωσαν εντολή για ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «πολιτικό σεισμό», δήλωσε περήφανος και συγκινημένος για το «εντυπωσιακό ποσοστό» και είπε ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες για την ανάδειξη αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Αναλυτικά, ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Ευχαριστώ από καρδιάς τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και Ελλήνων που ανέδειξαν και πάλι τη ΝΔ τον μεγάλο και αδιαμφισβήτητο νικητή.

Με την ψήφο τους έδειξαν πως αναγνωρίζουν τα σημαντικά βήματα προόδου που η χώρα μας έκανε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Τα δεδομένα της κάλπης είναι καταλυτικά. Αποδεικνύουν ότι η ΝΔ έχει την έγκριση των πολιτών να κυβερνήσει αυτοδύναμη και δυνατή. Αυτό ζήτησαν άλλωστε σήμερα οι ψηφοφόροι και το ζήτησαν με τρόπο εμφατικό, θα έλεγα με τρόπο απόλυτο. Αλλά μας ζήτησαν και κάτι ακόμα. Να τρέξουμε πιο γρήγορα στο δρόμο της προόδου. Στο δρόμο των τολμηρών μεταρρυθμίσεων για καλύτερους μισθούς για περισσότερες θέσεις εργασίας, για μια καλύτερη δημόσια υγεία για μία κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για μια Ελλάδα ισχυρή και ασφαλή σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Η ελπίδα νίκησε την απαισιοδοξία και η ενότητα νίκησε το διχασμό.

Είμαι και συγκινημένος καθώς αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη ένα τόσο εντυπωσιακό ποσοστό.

Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ ακόμα πιο σκληρά για να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας.

Η δυναμική του αποτελέσματος είναι παραπάνω από σαφής. Οι πολίτες θέλουν μία ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Με πιο τολμηρές αλλαγές ώστε να καλύψουμε γρήγορα το χαμένο έδαφος που μας χωρίζει ακόμη από την Ευρώπη. Πρώτος εγώ ξέρω πόσο πολλή δουλειά έχουμε τώρα μπροστά μας. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που πραγματικά να πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις αλλά και να μπορεί να τις υλοποιήσει.

Κι αυτή βεβαίως δεν μπορεί να προκύψει ούτε από εύθραυστους αριθμούς ούτε από αβέβαιους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς.

Συνεπής στις δεσμεύσεις μου από αύριο θα ακολουθήσω όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμά μας διατηρώντας όμως σταθερή την άποψή μου ότι τα μαθηματικά της απλής αναλογικής παραπέμπουν σε κομματικά παζάρια και τελικά καταλήγουν σε αδιέξοδα.

Χωρίς αμφιβολία, ο πολιτικός σεισμός που εκδηλώθηκε σήμερα μας καλεί όλους να επιταχύνουμε τη διαδικασία για οριστική κυβερνητική λύση στον τόπο ώστε η πατρίδα μας να έχει στο συντομότερο δυνατόν έμπειρο χέρι στο τιμόνι της.

Αυτό άλλωστε δήλωσαν και οι πολίτες εγκρίνοντας τη βασική μας επιλογή, την επιλογή της αυτοδύναμης Ελλάδος και της αυτοδύναμης ΝΔ. Αλλά και την προγραμματική μας θέση ότι αυτός τελικά είναι ο μόνος δρόμος για να υλοποιήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος.

Σήμερα κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας καινούργιος. Θα τον διανύσουμε και πάλι μαζί με οδηγούς τη γλώσσα της αλήθειας αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης που με τόσο κόπο έχουμε χτίσει. Την ειλικρινή διάθεση για αυτοκριτική και την προσπάθεια για διαρκή, για συνεχή βελτίωση. Χωρίς αλαζονεία και χωρίς έπαρση που προσωπικά δεν πρόκειται να ανεχθώ. Με κινητήρια δύναμή μας το σχέδιο για την Ελλάδα του 2027 και με πίστη στις δυνατότητες του λαού μας να διεκδικεί και τελικά να κατακτά ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς για την εμπιστοσύνη σας. Απευθύνομαι επίσης ενωτικά σε όσους δίστασαν να κάνουν το βήμα γιατί τις μεγάλες αλλαγές τις φέρνουν τελικά οι μεγάλες πλειοψηφίες και τις πραγματοποιούν μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις.

Συνεχίζουμε λοιπόν, προχωράμε σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά. Σας ευχαριστώ».

