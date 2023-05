Life

“The 2Night Show” - Αγοραστού: Τι την θυμώνει στην τηλεόραση (βίντεο)

Η ταλαντούχα ηθοποιός, αυθόρμητη και αφοπλιστική, μιλάει για την επαγγελματική διαδρομή της, το πέρασμα από το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στην υποκριτική και σχολιάζει την τηλεόραση του «σήμερα».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης την Πένυ Αγοραστού.

Τι ήταν αυτό που την τσάντιζε όταν εργαζόταν στο Alter;

«Έκανα καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στο ALTER. Δεν μου λείπει καθόλου. Βλέπω όλες αυτές τις εκπομπές τώρα και πλήττω, βαριέμαι πάρα πολύ. Τις έχω απομυθοποιήσει, τα έκανα στα 18 μου και πλέον δεν μου αρέσει. Όλα είναι στημένα, τα περισσότερα γίνονται για να γίνει ένας ντόρος» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Μου φαίνονται υπερβολικά όλα! Στο ALTER ο καθένας είχε τον ρόλο του. Όταν είσαι ένα νέο παιδί και θες να έχεις δουλειά, μπορείς να πεις στην αρχισυντάκτρια “δεν θέλω να πω κακό λόγο;”. Δεν είναι εύκολο. Αν κάποιος έχει την εμπειρία ή είναι δυνατός σαν χαρακτήρας θα το κάνει. Δεν είναι καθόλου εύκολο».

Για ποιο λόγο την θυμώνουν οι ψυχαγωγικές εκπομπές και τι θεωρεί ότι λείπει από το περιεχόμενό τους;

«Είναι βαρετό να έχεις μια θετική άποψη σύμφωνα με την τηλεόραση. Αν για παράδειγμα η μαμά μου βλέπει το πρωινό, δεν θα βαρεθεί; Οι εκπομπές στα πρωινά είναι ναι μεν ψυχαγωγικές, αλλά είναι και gossip. Με τσάντισε που δεν μπορούσα να αλλάξω το όλο θέμα με τους ρόλους. Πλέον δεν θα το έκανα, θα έλεγα αυτή είναι η άποψή μου και εάν σας κάνει. Δεν θέλω να μου λέει κάποιος τι να λέω και τι να πιστεύω. Με θύμωσε η τηλεόραση και ακόμα με θυμώνει. Με θυμώνει το να θάβουμε τον άλλον, να κράζουμε και να τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Λείπει ο σεβασμός! Κάποιες φορές φαίνεται ότι έχει σεβασμό στον άλλον, αλλά ουσιαστικά θέλει να τον ξεμπροστιάσει».



Επίσης, μίλησε για τη «μετάβασή» της από την κωμωδία στο δράμα, με τον ρόλο της στο «Μαύρο Ρόδο» και αποκάλυψε αν θα έμπαινε ποτέ σε μοναστήρι.

«Αφού τελείωσε το θέμα με το ALTER είπα θα το κυνηγήσω αλλιώς το πράγμα. Πήγα, τελείωσα και τη δραματική σχολή. Το ξέρω ότι μου πάει περισσότερο το δράμα και το λέω σε όλους. Η σκηνή στο “Μαύρο Ρόδο” ήταν ένα στοίχημα και για εμένα και για το κοινό (υποδύεται την Τασούλα, τη βοηθό της Ευτυχίας στην κουζίνα της ταβέρνας – ενώ ο Σταυρίνος και η Τασούλα απολαμβάνουν μία βόλτα, βλέπουν κάποιους άντρες να τους πλησιάζουν. Οι άγνωστοι τους προσεγγίζουν και επιτίθενται με βίαιο τρόπο στον Σταυρίνο, αλλά και στην αγαπημένη του, οι οποίοι πέφτουν τραυματισμένοι στο έδαφος). Ο κόσμος με είχε συνηθίσει εδώ και 5 χρόνια στο ρόλο της ελαφρόμυαλης. Όταν προβλήθηκε το επεισόδιο πήρα τόσο θετικά σχόλια και χάρηκα τόσο πολύ. Αυτή η δυνατότητα που έχεις ισχύει, δεν είναι στο κεφάλι σου, σκέφτηκα. Θεωρώ ότι είμαι δραματική και μου αρέσει πιο πολύ από την κωμωδία. Είναι μια ωραία σειρά και ένας πολύ ωραίος ρόλος. Τελειώνει φέτος η σειρά και θέλω να συνεχίσω σε κάτι δραματικό του χρόνου. Ελπίζω να έρθει γιατί κάτι συζητάω. Είμαστε πολύ καλά και δεν το λέω έτσι απλά για να το πω» και για τη σχέση της με τη θρησκεία ανέφερε:

«Πιστεύω, πηγαίνω στην εκκλησία, ανάβω το κεράκι μου, τα πάω καλά με τη θρησκεία. Μου έχει περάσει από το μυαλό να πάω στο μοναστήρι. Μου έχει περάσει από το μυαλό να πάω για μια βδομάδα σε ένα γυναικείο μοναστήρι, να μην έχω κινητό. Μου είπε η κ. Διδασκάλου ότι πήγε και θέλω και εγώ και της ζήτησα να μου πει σε ποιο πήγε για να πάω μετά το τέλος της σειράς».

Μοιράστηκε επίσης τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, με τα αρωματικά κεριά «So Penny», αλλά και το νέο της εγχείρημα, στον χώρο των κοσμημάτων.

