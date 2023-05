Κοινωνία

Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα σε Μέγαρα, Ελευσίνα και Αιγάλεω (βίντεο)

"Λαβράκια" έβγαλε η αστυνομική επιχείρηση. Τι βρέθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων κατά την διάρκεια έρευνας.



Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που έλαβε χώρα σε Μέγαρα, Ελευσίνα και Αιγάλεω που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεγαρέων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής με τη συμμετοχή ειδικών εκπαιδευμένων σκύλων, συνελήφθησαν τρεις Έλληνες (56, 65 και 34 ετών) -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.



Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 συγκατηγορούμενων τους, οι οποίοι αναζητούνται.



Μετά από διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, αποκαλύφθηκε η δράση τους στη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης και διαπιστώθηκε η συμμετοχή τους σε τουλάχιστον 300 συναλλαγές.



Σε έρευες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη -2.824- γραμ.,

κατεργασμένη κάνναβη -126- γραμ.,

σπόροι κάνναβης,

τρίφτες κάνναβης,

4 ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος πλαστικών συσκευασιών για επιμερισμό ναρκωτικών,

το χρηματικό ποσό των -14.840- ευρώ και

2 αεροβόλα πιστόλια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

