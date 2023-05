Κόσμος

Ακάρ για Γενοκτονία Ποντίων: Αν οι Έλληνες μιλούν γι' αυτό, εμείς θα πούμε για τις σφαγές σε Τρίπολη και Ανατολία

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας. Τι είπε για το Αιγαίο και τις διαπργματεύσεις με την Ελλάδα.



«Ατυχείς» χαρακτήρισε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ τις δηλώσεις στην Ελλάδα για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων στις 19 Μαΐου, λέγοντας πως αν στην Ελλάδα γίνονται τέτοιες δηλώσεις, τότε και στην Τουρκία θα αρχίσουν να λένε για τις σφαγές που διέπραξαν οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων. Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε πως μετά τις εκλογές θα ξεκινήσει νέος διάλογος μεταξύ ΥΠΑΜ Ελλάδας και Τουρκίας.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk ο Χουλουσί Ακάρ είπε:

«Τώρα, ενώ διάγουμε μια τέτοια περίοδο, είναι πραγματικά ατυχές να βγαίνει κάποιος από εκεί και να κάνει τέτοιες δηλώσεις, για Πόντο κλπ. Αν εσύ προβαίνεις σε τέτοιες αβάσιμες κατηγορίες, τότε κι εμείς θα πούμε άλλα. Τί έκαναν στην Ανατολία, τις σφαγές του 1919-1922, τη σφαγή της Τριπολιτσάς. Δηλαδή το πράγμα ξεφεύγει. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να μην μπαίνουμε σε τέτοια θέματα, να μην μιλάμε για αυτά, ας αφήσουμε τους ιστορικούς να κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Αυτό που εμείς προτάσσουμε είναι ο αμοιβαίος διάλογος».

Για το Αιγαίο, ο Τούρκος Υπουργός είπε: «Το λέμε ξανά και ξανά. Τα προβλήματα στο Αιγαίο δεν είναι απλά προβλήματα. Δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί άμεσα και ανά πάσα στιγμή. Επομένως, ας συστήσουμε αντιπροσωπείες και ας συζητήσουν για αρκετό διάστημα. Ας αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν και να βρουν λύσεις».

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο Υπουργείων, Ελλάδας και Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ είπε:

«Μιλήσαμε και είπαμε μετά τις εκλογές να ξεκινήσουμε ξανά αυτές τις συνομιλίες, να συνεχίσουμε τις επαφές μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας με πολιτισμένο τρόπο μέσω διαλόγου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αλλά ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μία τέτοια διαδικασία, έκαναν δηλώσεις για προεκλογικούς λόγους. Αυτό είναι πολύ λάθος και απαράδεκτο. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Τις απορρίπτουμε σφόδρα, δεν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια τώρα. Όπως πάντα λέμε, ας υπάρξουν ομάδες εργασίας για το αρμενικό ζήτημα, το ελληνικό ζήτημα. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα καταφέρουν επ’ ουδενί να μας φιμώσουν με τέτοιους αβάσιμους ισχυρισμούς ή να μας τους επιβάλλουν ή να επηρεάσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Με τέτοιου είδους δηλώσεις το μόνο που θα καταφέρουν είναι να καθυστερήσουν τη διαδικασία και τις αμοιβαίες συμφωνίες. Μπορούν να προκαλέσουν ζημία. Πάντα λέμε ότι είμαστε υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας. Πάντα λέμε ότι είμαστε υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας. Πάντα λέμε ότι είμαστε υπέρ των διεθνών διαπραγματεύσεων και των ειρηνικών μεθόδων για την επίλυση των προβλημάτων. Αλλά αυτό που λέμε επίσης είναι ‘μην το παρεξηγήσετε, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για αδυναμία, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε το σφετερισμό των δικαιωμάτων μας, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ τετελεσμένα γεγονότα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο, στην Κύπρο. Δεν πρόκειται για απειλή».

Για το ευρωπαϊκό αντι-πυραυλικό σύστημα SAMP-T, ο Χουλουσί Ακάρ ανέφερε:

«Μετά τις εκλογές, θα συζητήσουμε με τον πρόεδρό μας και με τα αρμόδια υπουργεία μας και τα αρμόδια θεσμικά όργανα, ώστε αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί λίγο περισσότερο και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα από εδώ»

«Μετά τις εκλογές, αναμένουμε ο διάλογος να αυξηθεί και να αναπτυχθεί»

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του στο NTV ανέφερε: «Σίγουρα. Αυτό που λέμε πάντα εδώ είναι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτά τα προβλήματα είναι πολύπλοκα προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν και υπάρχουν διάφοροι δίαυλοι για την επίλυσή τους. Ένα από αυτά είναι οι συνομιλίες στο πλαίσιο των Μέτρων Εμπιστοσύνης και Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Είχαμε μία από αυτές στην Αθήνα και μία στην Άγκυρα. Τώρα περιμένουμε την ελληνική αντιπροσωπεία στην Άγκυρα για την 4η συνάντηση. Επεκτείναμε μάλιστα αυτή την πρόσκληση λίγο περισσότερο, είπαμε "πείτε μας πότε θέλετε και θα σας καλέσουμε ή καλέστε μας όταν θέλετε και θα έρθουμε κι εμείς". Με άλλα λόγια, δεν αποφεύγουμε το διάλογο, εξετάζουμε πραγματικά το θέμα από την πλευρά του διαλόγου. Ας μιλήσουμε, ας συναντηθούμε, ας λύσουμε τα προβλήματά μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας.

Στην πραγματικότητα, αυτός ο σεισμός, όπως γνωρίζετε, ήταν μια μεγάλη καταστροφή, είχαμε μεγάλες απώλειες, βαθιά θλίψη... Υπήρξε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα εκεί [στην Ελλάδα] την ίδια στιγμή... Εξαιτίας αυτού, υπήρξε μια προσέγγιση. Υπήρξε αμοιβαία συνεργασία, αμοιβαία αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια... Για την ακρίβεια, ο υπουργός Άμυνας ήρθε εδώ. Επισκέφθηκε επίσης την Αντιόχεια, μιλήσαμε, συναντηθήκαμε. Συζητήσαμε πολλά θέματα. Όπως ανέφερα προηγουμένως, κάποια πράγματα επιβραδύνονται κατά τη διάρκεια των εκλογών. Μετά τις εκλογές, αναμένουμε αυτός ο διάλογος να αυξηθεί και να αναπτυχθεί. Παρόλο που ήρθαμε αντιμέτωποι με κάποιες ανεπιθύμητες, αναληθείς, αβάσιμες κατηγορίες που δεν είναι πλέον σαφές για ποιο σκοπό έγιναν, ξέρετε, για τον Πόντο.... Τις απορρίπτουμε απολύτως, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Αν ανοίξετε τα βιβλία, έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε από την Τριπολιτσά και θα φτάσουμε μέχρι το Αιγαίο. Επομένως, λέμε ας μην μπαίνουμε σε αυτά. Αυτά είναι θέματα των ιστορικών. Αφήστε τους ιστορικούς να συνεχίσουν το έργο τους. Ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την επίλυση των προβλημάτων μέσω διαπραγματεύσεων, ειρηνικών τρόπων και μεθόδων. Ας αρχίσει να λειτουργεί αυτή η διαδικασία και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ειρηνικό περιβάλλον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ας μοιραστούμε τον πλούτο εδώ με δίκαιο τρόπο. Ας αφήσουμε και τις δύο πλευρές να ζήσουν σε συνθήκες ευημερίας. Αυτός είναι ο στόχος μας, η επιθυμία μας, η ευχή μας. Το λέμε ξανά και ξανά, αλλά ενώ το λέμε αυτό, αμέσως προσθέτουμε και το εξής: μην το εκλάβετε αυτό ως αδυναμία. Αυτό δεν είναι αδυναμία. Ποτέ δεν αφήσαμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας και ποτέ δεν θα αφήσουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας. Μην το εκλάβετε αυτό ως απειλή».

