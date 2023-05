Οικονομία

Σταϊκούρας: Η ΕΕ επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή τροχιά της Ελλάδας

Το σχόλιο του Υπουργού Οικονομικών για την έκθεση της Μεταπρογραμματικής Εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά μια ακόμα αναγνώριση και επιβεβαίωση της σκληρής, μεθοδικής και αποτελεσματικής προσπάθειας που όλοι μας- πολίτες και πολιτεία- καταβάλλουμε στο πεδίο της οικονομίας, μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεγάλες και διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τη 2η Έκθεση Mεταπρογραμματικής Εποπτείας για την Ελλάδα που δημοσίευσε η Κομισιόν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η Έκθεση:

«Επιβεβαιώνει την ισχυρή και σταθερή αναπτυξιακή τροχιά στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία, προβλέποντας ότι η Ελλάδα θα επιτύχει την περίοδο 2023- 2024 ρυθμό ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως συνέβη και το 2022. Καταλύτης για τις επιδόσεις αυτές αναμένεται να είναι η περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων, στοιχείο που επιβεβαιώνει την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας έναντι των εξωγενών κρίσεων, η οποία αντανακλάται στη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης και τη συνακόλουθη μείωση του ποσοστού ανεργίας.

Πιστοποιεί τη σημαντική βελτίωση- παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις-στις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας μας, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2022. Η Ελλάδα παρά τη μεγάλη στήριξη που δόθηκε- και την οποία η Έκθεση αναγνωρίζει- προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, πέτυχε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική βελτίωση και τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ανάμεσα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έκθεση, μάλιστα, προβλέπει ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας μας θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο τα έτη 2023 και 2024.

Επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση των επιδόσεων του τραπεζικού τομέα, όπως αυτή καταγράφεται στην περαιτέρω μείωση του ποσοστού "κόκκινων" δανείων, σε μονοψήφιο ποσοστό, και τη βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την επέκταση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ενώ, ανάλογη θετική δυναμική αναπτύσσεται και από την πρόοδο που καταγράφει η Έκθεση στην εφαρμογή του νέου πλαισίου για το ιδιωτικό χρέος.

Επισημαίνει τη συνεχή και απρόσκοπτη παρουσία της Ελλάδας στις αγορές κρατικών ομολόγων, η οποία υποστηρίζεται από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις τους από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Έκθεση τονίζει ότι η Ελλάδα διατηρεί υψηλό απόθεμα ταμειακών διαθεσίμων και συνολικά διαπιστώνει ότι η χώρα μας μπορεί να εξυπηρετεί απρόσκοπτα το δημόσιο χρέος της.

Τέλος, η Έκθεση επικροτεί την πρόοδο που καταγράφει η χώρα μας σε μια σειρά από τομείς όπως, μεταξύ άλλων, τις αποκρατικοποιήσεις, το Κτηματολόγιο και την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ακόμα μία αναγνώριση και επιβεβαίωση της σκληρής, μεθοδικής και αποτελεσματικής προσπάθειας που όλοι μας- πολίτες και πολιτεία- καταβάλλουμε στο πεδίο της οικονομίας, μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεγάλες και διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις.

Προσπάθεια την οποία οι Ελληνίδες και οι Έλληνες επικρότησαν με την ψήφο τους την περασμένη Κυριακή. Προσπάθεια που είναι απαραίτητο να συνεχιστεί με την ίδια αποφασιστικότητα, χωρίς εφησυχασμό και με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Είμαι βέβαιος ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα επικυρώσουν, στις επικείμενες εκλογές, την εμπιστοσύνη τους στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επομένη τετραετία, προκειμένου να καταστήσουμε την Ελλάδα ακόμα πιο ισχυρή και την οικονομία της πιο δυναμική, παραγωγική και κοινωνικά δίκαιη».

