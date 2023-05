Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Αρκούδα εμφανίστηκε στον Χορτιάτη - Επείγουσα ανακοίνωση από τον Δήμο

Σε ποια περιοχή εντοπίστηκε η αρκούδα. Οδηγίες από τον δήμο στους κατοίκους.

Η αρκούδα που προέρχεται απο την περιοχή του Χολομώντα εμφανίστηκε στην περιοχή του Χορτιάτη, αναφέρει σε επείγουσα ανακοίνωσή του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, επικαλούμενος μαρτυρίες κατοίκων.

Ο δήμος με κατεπείγουσα έγγραφη ανακοίνωσή του ενημέρωσε ήδη τις αρμόδιες υπηρεσίες, το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, την Ελληνική Αστυνομία και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας να βρίσκονται στην περιοχή, να την επιτηρούν και να ενεργήσουν με κάθε τρόπο για τη στήριξη και απομάκρυνση του επικίνδυνου ζώου.

Συγκεκριμένα η αρκούδα εντοπίστηκε στην αντιπυρική ζώνη κάτω από το ραντάρ στο μονοπάτι προς Κισσό, στην περιοχή της οδού Μακεδονομάχων, στο ύψος του πάρκου της Αγίας Παρασκευής.

O Δήμος παρακαλεί τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και σε περίπτωση που αντιληφθούν την εμφάνιση του ζώου να ενημερώσουν το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας-Χορτιάτη όλο το 24ωρο.

