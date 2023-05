Κοινωνία

Προβολή ακατάλληλης ταινίας από δασκάλα: “Το παιδί γύρισε από το σχολείο κι έκανε εμετό”

Ο δικηγόρος των γονέων που κατήγγειλαν τη δασκάλα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας που κινήθηκε νομικά μετά την προβολή ταινίας ακατάλληλης για ανηλίκους, σε δημοτικό σχολείο στου Ζωγράφου.

Το θέμα έχει προκαλέσει σάλο, καθώς σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η δασκάλα πρόβαλε στα παιδιά 9ελπτη ταινία με θέμα 12χρονα αγόρια και τα όρια των μεταξύ τους σχέσεων, η οποία δεν είναι κατάλληλη για παιδιά του Δημοτικού, αλλά για παιδιά του Γυμνασίου.

Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς περιέγραψε πως, «πριν από δύο εβδομάδες το παιδί επέστρεψε με άλγος, έκανε εμετό, ήταν σε αναστάτωση» και τότε οι γονείς του, συνομιλώντας μαζί του, εκμαιεύσαν πως η δασκάλα τους είχε προβάλει την τελευταία ώρα του μαθήματος την ταινία.

Όταν τον ρώτησαν τον λόγο, είπε πως ο ίδιος είχε ρωτήσει τη δασκάλα του «γιατί την βλέπουν» κι εκείνη απάντησε πως, «ο δάσκαλος στην ταινία είναι φασίστας».

Τότε οι γονείς κινήθηκαν νομικά, μέσω εξωδίκου, το οποίο στις 19 Μαΐου επιδόθηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, στον διευθυντή του σχολείου, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στο υπουργείο Παιδείας.

Κληθείς να σχολιάσει φερόμενες δηλώσεις του διευθυντή ότι δεν γνώριζε για το περιστατικό πριν από τη δημοσιοποίησή του, ο δικηγόρος είπε πως, όχι μόνο του επιδόθηκε το εξώδικο στις 19 Μαΐου, αλλά «το ήξερε γιατί το περιστατικό έλαβε χώρα προ δύο εβδομάδων και υπήρξαν προφορικές διαμαρτυρίες».

