Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός πατέρας δύο παιδιών - Τον εγκατέλειψε οδηγός αυτοκινήτου

Τραγική κατάληξη είχε για τον οδηγό της μηχανής η σύγκρουση της με αυτοκίνητο. Που και πως συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του οχήματος, που εγκατέλειψε αβοήθητο τον 55χρονο.

Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη έγινε στην Κερατέα το απόγευμα της Τετάρτης.

Θύμα είναι ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής, πατέρας δύο παιδιών.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, στην Λεωφόρο Λαυρίου, στα φανάρια για Βρωμοπούσι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 50χρονος οδηγός αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με διερχόμενη μηχανή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης του δίκυκλου να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και δυστυχώς να υποκύψει στα τραύματα του, κατά την μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Το θύμα είναι πατέρας δύο παιδιών.

Ο 50χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, αμέσως μετά την σφοδρή σύγκρουση δεν σταμάτησε να βοηθήσει, αλλά προσπάθησε να εξαφανιστεί. Κάποιος από τους διερχόμενους οδηγούς όμως πρόλαβε και συγκράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και λίγο αργότερα αστυνομικοί του Τμήματος Λαυρίου κατάφεραν να εντοπίσουν την ταυτότητα του. Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο ανήκει στον πατέρα του υπαίτιου οδηγού, ο οποίος διαμένει σε παραλιακό οικισμό της περιοχής.

Τελικώς, ο 50χρονος πήγε με τον αδελφό του και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου και στη συνέχεια μετήχθη στο Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: atticapressnews.gr

