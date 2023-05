Πολιτική

Εκλογές 2023: Ο Αλιβιζάτος “ρίχνει άκυρο” στον Κασιδιάρη για υποψηφιότητα ως... ανεξάρτητος βουλευτής

Τι επισημαίνει σε δήλωση του ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου για “προσπάθεια καταστρατήγησης του νόμου”. Τι υποστηρίζει σε δήλωση του ο έγκλειστος στις φυλακές, Ηλίας Κασιδιάρης.

Στην αποδόμηση της επιχειρηματολογίας του Ηλία Κασιδιάρη ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει στις επόμενες εκλογές να κατέλθει ως... ανεξάρτητος υποψήφιος προχώρησε ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νίκος Αλιβιζάτος, τον οποίο ο καταδικασμένος για την «διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή» κατά το δικαστήριο, επιχείρησε να «χρησιμοποιήσει» για να δικαιολογήσει τους ελιγμούς του.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης επικαλέστηκε γνωμοδότηση του Νίκου Αλιβιζάτου σε ανακοίνωση που έκανε το πρωί της Πέμπτης, για τα σχέδια του να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου με δήλωσή του ξεκαθαρίζει ότι «δεν νοείται συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων».

Όπως τονίζει στη δήλωσή του ο Νίκος Αλιβιζάτος για τις μεθοδεύσεις Κασιδιάρη «πρόκειται, στην πραγματικότητα για πολιτικό κόμμα. Είναι μια προφανής προσπάθεια να καταστρατηγηθούν οι απαγορευτικές ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου».

Στην δήλωση του, ο Νίκος Αλιβιζάτος σημειώνει ότι «Δεν νοείται συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται, στην πραγματικότητα για πολιτικό κόμμα. Είναι μια προφανής προσπάθεια να καταστρατηγηθούν οι απαγορευτικές ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου».

Νωρίτερα, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε μέσω Twitter την πρόθεση του να λάβει μέρος στις εκλογές της 25ης Ιουνίου ως... ανεξάρτητος, μετά το μπλόκο από τον Άρειο Πάγο για το κόμμα του «Έλληνες», πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Στην ανάρτησή του ο καταδικασμένος για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, εξηγούσε ότι θα ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής Α' Αθηνών με τον συνασπισμό Ανεξαρτήτων Υποψηφίων υπό την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ, λέγοντας ότι αυτό «θα βασιστεί στις προβλέψεις του εκλογικού νόμου και στην γνωμοδότηση Αλιβιζάτου».

