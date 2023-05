Πολιτική

Πλεύρης, Μπάρκας, Κανέλλη: “καβγάς” για την Χρυσή Αυγή, την Ζωή και τον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Ένταση ανάμεσα στους βουλευτές, για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Τι είπε η Λιάνα Κανέλλη για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάλεσμα Πλεύρη στους ψηφοφόρους για αυτοδυναμία της ΝΔ.

Ακριβώς ένας μήνας μας χωρίζει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και τα πνεύματα είναι οξυμένα εν όψει της νεάς κάλπης, στον απόηχο των αποτελεσμάτων της 21ης Μαΐου.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, είπε πως από την σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, «Θα βγούμε ενωμένοι για να πάμε για την μάχη στις 25 Ιουνίου. Δεν υπάρχει χρόνος για την αποτίμηση του αποτελέσματος των πρώτων εκλογών, πρέπει να δούμε τα λάθη που κάναμε ως κόμμα και γιατί έχασε η στρατηγική μας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βγει ενωμένος από την Κεντρική Επιτροπή, για να δώσει την μάχη για την κοινωνία. Οι πέντε άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο κορμός και στις επόμενες εκλογές. Έγιναν επικοινωνιακά λάθη. Η στρατηγική της απλής αναλογικής δεν πέτυχε», είπε ο κ. Μπάρκας, στηλιτεύοντας αργότερα δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ περί «παιδικής χαράς στο κόμμα», λέγοντας πως είναι προσβλητικές».

Έντονη ήταν η αντιπαράθεση του Κώστα Μπάρκα με την Λιάνα Κανέλλη, που εξελέγη ξανά βουλευτής του ΚΚΕ. Στην αρχική τοποθέτηση της, η κ. Κανέλλη είπε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νομιμοποιήσει το βαθύ μπλε του Πάνου Καμμένου και προώθησε την Χρυσή Αυγή, σχόλιο που προκάλεσε την αντίδραση του Κώστα Μπάρκα, με τον οποίο υπήρξε έντονος διάλογος στον τηλεοπτικό «αέρα».

«Αν κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν 150.000 φασίστες να έρθουν να ψηφίσουν ΚΚΕ θα βρουν την πόρτα κλειστή. Είναι αντιληπτό», είπε η Λιάνα Κανέλλη, ενώ ο Κώστας Μπάρκας ανέφερε με νόημα ότι το ΚΚΕ, όπως και ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισε την σχετική διάταξη στην Βουλή για το «μπλόκο» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.

Σχολιάζοντας όσα είπε λίγο νωρίτερα στην ίδια εκπομπή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Λιάνα Κανέλλη είπε «ξέρουμε πολύ καλά πως έχει λειτουργήσει μέσα στο Κοινοβούλιο η Ζωή Κωνσταντοπούλου και από ποιους στηρίχθηκε. Είναι εκείνη που ζητούσε από τον Εισαγγελέα των φυλακών να μπορέσει ο εκλεκτός της δεξιάς να ασκήσει τα καθήκοντα του στην Βουλή. Θα έρθει τώρα να μας πει πως να λειτουργήσουμε την Βουλή; Θα φέρει ζωή, λέει, λες και είμαστε πεθαμένοι και θα μας αναστήσει;», ενώ σε ότι αφορά την εκλογική επίδοση της ΝΙΚΗΣ στις εκλογές του Μαΐου σχολίασε δηκτικά «Είστε σίγουροι ότι το “Χριστεμπόριο” θα πουλήσει το ίδιο στις επόμενες εκλογές;».

«Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι εναλλακτική για το σύστημα, είναι αντισυστημική τελειώς, δεν το πιστεύουμε αυτό το σύστημα καθόλου», είπε η Λιάνα Κανέλλη, ενώ κληθείσα να σχολιάσει τις μετακινήσεις αριστερών ψηφοφόρων ανάμεσα σε ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «στην πολιτική φαρμακοβιομηχανία υπάρχουν τα πρωτότυπα, υπάρχουν και τα γενόσημα. Οι πολίτες ξέρουν», φράση που προκάλεσε επίσης την αντίδραση του Κώστα Μπάρκα.

Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο τον ψηφοφόρο. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το θέμα πως είναι άδειες οι κάλπες και πρέπει να τους πείσουμε ξανά τους ψηφοφόρους».

«Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλα κόμματα στην Βουλή και δεν είναι αυτονόητη η αυτοδυναμία της ΝΔ, που είναι ο βασικός στόχος μας. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για αντιπολίτευση, αλλά για την Κυβέρνηση. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος και πολύ θα χαρώ να μιλήσουμε περισσότερο για τα προγράμματα μας. Ο στόχος είναι η αυτοδυναμία της ΝΔ», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Σημείωσε ακόμη ότι «Πριν τις εκλογές, όταν λέγαμε για στόχο αυτοδυναμίας μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει σχετική δυναμική. Τώρα έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα και λέμε αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να του πείσουμε να μας ξαναψηφίσουν, μακάρι να πείσουμε και άλλους, για να διασφαλίσουμε την αυτοδυναμία».

