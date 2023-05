Πολιτική

Υπηρεσιακή Κυβέρνηση: Ποιοι θα είναι Υπηρεσιακοί Υπουργοί

Πότε θα ορκιστεί ο Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός. Ποιοι θα αναλάβουν τα κρίσιμα υπουργεία. Πότε ορκίζεται η νέα Βουλή, που θα διαλυθεί μέσα σε 24 ώρες!

Εν αναμονή της ανακοίνωσης της υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, ο οποίος θα ορκιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, πολλές είναι οι φήμες που ακούγονται και οι πληροφορίες που διακινούνται για τους υπηρεσιακούς υπουργούς.

Υπηρεσιακός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να οριστεί ο πρέσβης επί τιμή Βασίλης Κασκαρέλης, ενώ για το Υπουργείο Άμυνας ακούγονται τα ονόματα επίσης δύο πρέσβεων επί τιμή, των Παύλου Αποστολίδη και Δημήτρη Παρασκευόπουλου, αλλά και εκείνο του πρώην Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγού εν αποστρατεία, Αλκιβιάδη Στεφανή.

Στο Υπουργείο Υγείας πιθανότατα θα τοποθετηθεί η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Αναστασία Κοττανίδου.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών θα παραμείνει η νυν υπηρεσιακή υπουργός, Καλλιόπη Σπανού, η οποία παλαιότερα έχει θητεύσει στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Για το Υπουργείο Παιδείας ακούστηκε το όνομα της Μάρας Νικολαΐδου, Καθηγήτριας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, όμως πληροφορίες επιμένουν πως τελικώς θα το αναλάβει ο Καθηγητής Ιατρικής, πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ και πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Υγείας, Χρήστος Κίττας.

Το υπουργείο Επικρατείας θα αναλάβει ο καθηγητής Βασίλης Σκουρής.

Για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ακούγεται έντονα το όνομα του Χαράλαμπου Λαλούση, πρώην αρχηγού του ΓΕΣ.

Υπηρεσιακός Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με πληροφορίες ένας γνώστης του Υπουργείου, καθώς βρισκόμαστε ήδη στην αντιπυρική περίοδο, θα αναλάβει ο νυν υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς.

Υπηρεσιακός Υπουργός Πολιτισμού θα αναλάβει, κατά πληροφορίες, ο Γιώργος Κουμεντάκης.

Όπως όλα δείχνουν η νέα κυβέρνηση θα ανακοινωθεί την Πέμπτη έπειτα από συνεννοήσεις των κομμάτων για πρόσωπα κοινής αποδοχής.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός θα ορκιστεί ενώπιον της Κατερίνας Σακελλαροπούλου την Πέμπτη στις 16.00. Ακολούθως θα συγκροτηθεί η νέα κυβέρνηση, η ορκωμοσία της οποίας θα γίνει μέχρι την Παρασκευή.

Η σύγκληση της νέας Βουλής θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 28 Μαΐου, με μοναδικό αντικείμενο την ορκωμοσία των βουλευτών.

Την Δευτέρα 29 Μαΐου η εθνική αντιπροσωπεία θα κληθεί να εκλέξει προεδρείο, με τον Κώστα Τασούλα να αναμένεται να επανεκλεγεί.

Στη συνέχεια (ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας) θα ακολουθήσει η έκδοση και η θυροκόλληση στο Κοινοβούλιο του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την εκ νέου διάλυση της Βουλής και τον επίσημο προσδιορισμό της ημέρας διεξαγωγής της νέας εκλογικής αναμέτρησης, το πιθανότερο στις 25 Ιουνίου.

