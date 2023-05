Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Αγία Σοφία: Στήριξη στον Ερντογάν από το Ευρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ

Το Ευρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ καλεί για στήριξη στον Ερντογάν μπροστά από Αγία Σοφία ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών.

Κάλεσμα για στήριξη του Προέδρου Ερνογάν στον 2ο γύρο των εκλογών απευθύνει το Ευρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ σε ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρεται:

«Την Πέμπτη 25 Μαΐου στις 12:00, μπροστά από τα τείχη της Αγίας Σοφίας, σύμβολο του ένδοξου οθωμανικού παρελθόντος και της ιστορικής κληρονομιάς του τουρκικού έθνους, το Ευρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ θα διοργανώσει ενημέρωση όπου θα καλέσει για άλλη μια φορά τους αδελφούς και τις αδελφές τους να στηρίξουν τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας», αναφέρεται στην πρόσκληση ομιλίας για την υποστήριξη του Προέδρου της Τουρκίας, ενόψει των εκλογών της 28ης Μαΐου, που θα πραγματοποιηθεί μπροστά από την Αγία Σοφία από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Μουσουλμανικού Φόρουμ καθώς και εξέχοντες μουσουλμάνους από ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ευρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ απηύθυνε πρόσκληση υποστήριξης του Προέδρου Ερντογάν στον 2ο γύρο των εκλογών, επισημαίνοντας ότι το τέμενος της Αγίας Σοφίας, το οποίο επιστράφηκε στους μουσουλμάνους, αποτελεί σύμβολο των μελλοντικών νικών και επιτευγμάτων του τουρκικού έθνους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση-πρόσκληση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ, μπροστά στα τείχη της Αγίας Σοφίας, οι Ευρωπαίοι μουσουλμάνοι θα καλέσουν τους ομοθρήσκους τους να υποστηρίξουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς την Κυριακή 28 Μαΐου το τουρκικό έθνος θα κάνει την τελική του επιλογή για το ποιος θα είναι ο ηγέτης του έθνους και επικεφαλής του κράτους για τα επόμενα χρόνια.

«Ήδη πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, το Ευρωπαϊκό Μουσουλμανικό Φόρουμ και οι μουσουλμάνοι ηγέτες της ευρύτερης Ευρώπης προέβησαν σε δήλωση εκ μέρους 170 εκατομμυρίων μουσουλμάνων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, καλώντας τους ομοθρήσκους τους στην Τουρκική Δημοκρατία να ψηφίσουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θεωρείται ο ηγέτης της σύγχρονης παγκόσμιας Ummah (σ.σ. όρος του Κορανίου που υποδηλώνει το λαό του Θεού και την κοινότητα των απανταχού μουσουλμάνων). Έτσι, την παραμονή του δεύτερου γύρου, οι εκτελεστικοί εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Μουσουλμανικού Φόρουμ καθώς και εξέχοντες μουσουλμάνοι από ευρωπαϊκές χώρες θα έρθουν στην Κωνσταντινούπολη ώστε να μιλήσουν την Πέμπτη 25 Μαΐου στις 12:00 μπροστά από τα τείχη της Αγίας Σοφίας, σύμβολο του ένδοξου οθωμανικού παρελθόντος και της ιστορικής κληρονομιάς του τουρκικού έθνους, όπου θα απευθύνουν και πάλι έκκληση στους αδελφούς και τις αδελφές τους να στηρίξουν τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση κλείνει με την επισήμανση ότι «οι μουσουλμάνοι της Ευρώπης πιστεύουν στη σοφία του τουρκικού έθνους, θεωρούν ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν και ότι το τουρκικό έθνος θα συνεχίσει την ανάπτυξή του ως πρωτοπορία της παγκόσμιας Ummah υπό την ηγεσία του σημερινού ηγέτη».

Σοϊλού: Προσευχή των Ευχαριστιών στην Αγία Σοφία

Σύμφωνα με πρακτορείο DHA o Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού σε προεκλογική συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη απευθυνόμενος σε κατοίκους της Σεβάστειας (Sivas) που διαβιούν στην Πόλη, επισήμανε μεταξύ άλλων: «Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σας εμπιστεύεται. Συμπολίτες μου της Σεβάστειας, έχετε λάβει αυτή την εμπιστοσύνη, την έχετε αποδεχθεί; Την Κυριακή το βράδυ, ο παγκόσμιος ηγέτης θα επανεκλεγεί. Θα μας δώσει την ευκαιρία να τελέσουμε την προσευχή των Ευχαριστιών στην Αγία Σοφία τη Δευτέρα το πρωί».

Αποφασίζει σήμερα το HDP

Οργή προκάλεσε στο φιλοκουρδικό HDP η συμφωνία Κιλιτσντάρογλου με Οζντάγ το οποίο θα λάβει σήμερα την απόφασή του για το τί θα πράξει στον δεύτερο γύρο

Πηγές της αντιπολίτευσης θέλουν το φιλοκουρδικό κόμμα να αποφασίζει ωστόσο υπέρ της αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι παρά το πρωτόκολλο η γενική άποψη είναι ότι το HDP θα ενεργήσει με ιστορική ευθύνη.

