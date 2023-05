Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Τα φιλοκουρδικά κόμματα στηρίζουν Κιλιτσντάρογλου

Τα φιλοκουρδικά κόμματα της Τουρκίας επιβεβαίωσαν σήμερα ότι θα υποστηρίξουν τον προεδρικό υποψήφιο της αντιπολίτευσης στον δεύτερο γύρο των εκλογών της Κυριακής χωρίς να τον κατονομάζουν, μία ημέρα αφότου εξέφρασαν οργή για τη συμφωνία του με ένα ακροδεξιό κόμμα. Ο Ταγίπ Ερντογάν κέρδισε άνετα τον πρώτο γύρο στις 14 Μαΐου, παρά την υποστήριξη του φιλοκουρδικού HDP στον Κιλιτσντάρογλου -- αν και ο πρόεδρος δεν συγκέντρωσε για λίγες ψήφους το 50% των ψήφων που απαιτείτο προκειμένου να αποφύγει τον δεύτερο γύρο.

Αξιωματούχοι του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP) και της συμμάχου του Πράσινης Αριστεράς (YSP) δήλωσαν πως επιδίωξαν την αλλαγή στον δεύτερο γύρο και πως η θέση τους παραμένει η ίδια -- όμως δεν ανέφεραν ονομαστικά τον Κιλιτσντάρογλου. Η συμπρόεδρος του HDP Περβίν Μπουλντάν δήλωσε πως θα ψηφίσουν την Κυριακή για να τελειώσει το "ενός ανδρός αρχή» του Ερντογάν.

"Είμαστε αντιμέτωποι με μια δομή που έχει χτίσει σταδιακά κατά τη διάρκεια των 21 χρόνων ένα καθεστώς του ενός ανδρός. Γι' αυτό οι εκλογές της 28ης Μαΐου είναι ένα δημοψήφισμα μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν τη δημοκρατική αλλαγή και εκείνων που θέλουν να διατηρήσουν αυτό το καθεστώς του ενός ανδρός". είπε η Μπουλντάν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταπικρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Ο Μιτχάτ Σαντζάρ, συμπρόεδρος του HDP, κάλεσε τους εκλογείς που δεν ψήφισαν στον πρώτο γύρο να πάνε στις κάλπες στον δεύτερο γύρο για να διώξουν τον Ερντογάν, που επιδιώκει να παρατείνει την 20ετή παραμονή του στην εξουσία.

Χθες Τετάρτη, ο Κιλιτσντάρογλου και το αντιμεταναστευτικό κόμμα ZP (Zafer Partisi) ανακοίνωσαν συμφωνία σύμφωνα με την οποία το ZP θα υποστηρίξει τον ηγέτη τις αντιπολίτευσης στον δεύτερο γύρο. Το ZP εξασφάλισε το 2,2% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν ταυτόχρονα με τις προεδρικές.

Η συμφωνία προκάλεσε την οργή του HDP λόγω ενός σημείου της που αναφέρει ότι θα υποστηρίξει την αντικατάσταση δημάρχων από άλλους διορισμένους από το κράτος αν το δικαστήριο κρίνει ότι έχουν σχέσεις με την τρομοκρατία. Οι περισσότεροι δήμαρχοι που εξελέγησαν με το HDP το 2019 αντικαταστάθηκαν από τέτοιους αξιωματούχους.

