Υγεία - Περιβάλλον

Καστοριά: Σύλληψη για παράνομη συλλογή αρωματικού – θεραπευτικού φυτού

0 61χρονος αλλοδαπός είχε μπει παράνομα στη χώρα μας για να συλλέξει παράνομα μεγάλη ποσότητα του αρωματικού – θεραπευτικού φυτού από τον Γράμμο για να το εξάγει στη χώρα του.

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού ηλικίας 61 ετών, στην περιοχή του Γράμμου Καστοριάς, προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί, για παράνομη συλλογή περίπου 14,5 κιλών αρωματικού – θεραπευτικού φυτού.

Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε στο Γράμμο ο 61χρονος να έχει εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και να έχει συλλέξει ποσότητα του φυτού αυτού, με σκοπό να την εξάγει προς πώληση στη χώρα του.

Ο άνδρας κατηγορείται για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

