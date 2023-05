Life

Άλκης Καμπανός: Τοιχογραφία με το πρόσωπο του σε δημοτικό σχολείο στη Νεάπολη

Το πρόσωπο του 19χρονου φοιτητή που δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 θα θυμίζει στους μικρούς μαθητές πως ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει.

Μια διένεξη μεταξύ των μαθητών της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στην αυλή του 7ου δημοτικού σχολείου Νεάπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, οδήγησε στη δημιουργία μιας τοιχογραφίας και μιας εκδήλωσης ενάντια στην οπαδική βία για την οριστική «λύση» του ζητήματος.

Το πρόσωπο του Άλκη Καμπανού, του 19χρονου φοιτητή που δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στην περιοχή Χαριλάου, άρχισε σιγά - σιγά να σχηματίζεται στον τοίχο του δημοτικού σχολείου, ώστε να συμφιλιώσει μια για πάντα τους μικρούς μαθητές και να τους θυμίζει, από δω και στο εξής, πως ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει.

«Το ποδόσφαιρο είναι το αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών την ώρα του διαλείμματος. Οι μαθητές, όμως, είχαν διαφωνίες όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων και το αποτέλεσμα. Υπήρξε μεγάλη ένταση και οι εκπαιδευτικοί που επιτηρούσαν, δεν μπορούσαν να τους χωρίσουν. Έτσι όλοι συμφωνήσαμε να γίνει μια εκτενέστερη κουβέντα και μια εκδήλωση για την οπαδική βία. Αρχικά έγινε μια προετοιμασία μέσα στις τάξεις, όπου οι δάσκαλοι συζήτησαν με τα παιδιά ποιος είναι φίλαθλος, ποιος οπαδός και ποιος χούλιγκαν, τι συναισθήματα γεννιούνται και ποια είναι τα αγαπημένα τους αθλήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η διευθύντρια του σχολείου, Ελένη Βλάχου.

Αφού έγινε η προεργασία και οι μαθητές δημιούργησαν αφίσες για το φίλαθλο πνεύμα, ακολούθησε χθες το απόγευμα εκδήλωση για την οπαδική βία, με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και τη Δομή της 1ης Φεβρουαρίου «Εις το Όνομα του Άλκη».

Παράλληλα, ο εικαστικός του σχολείου, Μιχάλης Παλαπουϊδης, έπιασε άμεσα δουλειά και ξεκίνησε να σχηματίζει στον τοίχο του σχολείου τη μορφή του Άλκη, που θα κοιτά διακριτικά από ψηλά τους μαθητές να παίζουν ποδόσφαιρο.

«Στην τοιχογραφία ο 'Άλκης θα παρατηρεί τα παιδιά να παίζουν. Στον τοίχο θα φαίνεται η σκιά των παιδιών και στα μπλουζάκια τους θα γράφουν «εγώ», «εσύ», «ο καθένας από εμάς». Θα υπάρχει και ένα παιδί που δεν θα είναι σκιά, αλλά θα είναι ορατό. Αυτό θα είναι ο 'Αλκης και στη μπλούζα θα γράφει το όνομα του», εξήγησε ο εικαστικός.

