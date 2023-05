Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Περίπατος… στην Πυλαία

Ο Ολυμπιακός έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του κι έκανε εύκολα το 2-0 στη σειρά των play off με τον ΠΑΟΚ.

Μία νίκη μακριά από την πρόκριση του στους τελικούς της Α1 Ανδρών/Basket League, βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά το πέρασμα του από την Θεσσαλονίκη, στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ με τον ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν άνετα στη νίκη με 97-77, στην πρώτη αγωνιστική υποχρέωση τους μετά το φάιναλ φορ της Euroleague και έγραψαν το 2-0 στη σειρά, την οποία θα έχουν την ευκαιρία να «σκουπίσουν» στο ΣΕΦ την Κυριακή (28/5, 19.15).

Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Κώστας Σλούκας (23 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο), νταμπλ-νταμπλ έκανε ο Μουσταφά Φαλ (15 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ), ενώ καταλυτική (κυρίως στο πρώτο ημίχρονο) ήταν και η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ (17 πόντοι, 4 ασίστ).

Χαρακτηριστικό για τον ΠΑΟΚ -για μια ακόμη φορά- αποτέλεσαν οι περισσότερες προσπάθειες σε τρίποντα από ότι σε δίποντα (11/32 με 14/24, αντίστοιχα). Ξεχώρισαν περισσότερο στο παιχνίδι του οι Τζέιλεν Ράιλι (27 πόντοι με 4/8 τρίποντα, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γιανίκ Φράνκε (18 πόντοι, με 4/8 τρίποντα), όπως και ο Νέιτ Ρένφρο (6 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-56, 61-79, 77-97

Με ενέργεια και ταχύτητα το δίλεπτο της αναμέτρησης, στη διάρκεια του οποίου ο Φράνκε και ο Βεζένκοφ έστειλαν με άνεση την μπάλα στο καλάθι από τα 6.75, με συνέπεια το 8-8. Ανανεώνοντας επιθέσεις, ο Ολυμπιακός πήρε, ελάχιστα αργότερα, τα ηνία στο σκορ, έχοντας εκφραστές τους Λούντζη, Φαλ (3’ 8-12). Ο «Δικέφαλος», ξεκινώντας από την αμυντική του αποτελεσματικότητα, «έτρεξε» σερί 8-0 και έγινε αφεντικό στο παρκέ στο 5’ με 16-12.

Οι «ερυθρόλευκοι»... γύρισαν εκ νέου υπέρ τους το ματς, με τους Βεζένκοφ, Φαλ (16-17, 19-21). Ο Σάιμπερτ, με κάρφωμα, ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ στο 9’ (21-21), χρονικό σημείο από το οποίο ο Ολυμπιακός, με το «καυτό» χέρι του Σλούκα, «έγραψε» επιμέρους 8-24 και προηγήθηκε με +16 στο 16’ (29-43). Απόσταση η οποία, δύο λεπτά αργότερα, πήγε στο +20 (18’ 34-54).

Οι Θεσσαλονικείς, με κινητήριους μοχλούς τους Ράιλι, Φράνκε και σερί 13-3, πλησίασαν στους 10 πόντους στο 22’ (47-57), τάχιστα, όμως, ο Ολυμπιακός πήγε στο +24 (27’ 51-75) και ξεμπέρδεψε, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ έκανε την ύστατη προσπάθεια να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση, πλησίασε στους 12 πόντους στο 31’ (67-79), η προσπάθειά του, όμως, έμεινε μέχρι εκεί.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τσώνος, Μηλαπίδης

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 18 (4), Ράιλι 27 (4), Τσιακμάς, Χαντς 6 (2), Μαργαρίτης 2, Πόλεϊ 5, Σλαφτσάκης, Σάιμπερτ 8, Κακλαμανάκης 2, Καμπερίδης, Σαλούστρος 3 (1), Ρένφρο 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4 (1), Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 2, Πάπας, Φαλ 15, Σλούκας 23 (4), Βεζένκοφ 17 (2), Παπανικολάου 9 (1), Μπολομπόι 10, Πίτερς 6 (2), ΜακΚίσικ 9

