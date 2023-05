Κοινωνία

Bullying: Η καταγγελία 7χρονης ότι την έδεσαν και την φίμωσαν στο σχολείο και οι έρευνες

Σοκ προκαλούν όσα υποστήριξε το κορίτσι στους γονείς του. Τι κατέθεσε στην Αστυνομία, παρουσία παιδοψυχολόγου. Τα στοιχεία που δεν βρέθηκαν και τα σενάρια που εξετάζονται.

Σε μια καταγγελία που προκαλεί σοκ προχώρσε ο πατέρας μιας 7χρονης μαθήτριας δημοτικού σχολείου στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Όπως είπε ο πατέρας, σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, η κόρη του, μαθήτρια της Α’ Δημοτικού, βρέθηκε «δεμένη και φιμωμένη με ταινία στο στόμα»!

Ο ίδιος μετέβη στο σχολείο και ανέφερε πως η κόρη του εντοπίστηκε από κάποια κορίτσια, στις τουαλέτες του σχολείου.

Ο πατέρας ανέφερε ότι το περιστατικό έγινε δύο ώρες πριν ενημερωθεί από το ίδιο το παιδί, που μίλησε στην μητέρα του, αφού σχόλασε κανονικά από το σχολείο.

Ο γονιός υποστήριξε ότι 2-3 παιδιά μεγαλύτερα από την κόρη του προχώρησαν σε αυτή την πράξη, λέγοντας πως το παιδί είναι καλά σωματικά. Κατήγγειλε μάλιστα πως δεν έλαβε ενημέρωση από το σχολείο, αλλά έμαθε τα όσα συνέβησαν από την ίδια την κόρη του, ώρες μετά το καταγγελόμενο περιστατικό.

«Έχει σημάδι από την ταινία στο πρόσωπο της»

Το κορίτσι κατέθεσε, έχοντας στο πλευρό του παιδοψυχολόγο, ενώ αστυνομικοί εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να επισκεφτούν το σχολείο για να ταυτοποιήσουν τα παιδιά, που σύμφωνα με την ίδια, την έδεσαν και την φίμωσαν στην τουαλέτα του σχολείου.

«Της είπε το παιδί ότι ήταν δεμένο στα χέρια και με ταινία στο στόμα. Δεν ξέρω ποια παιδιά, παιδιά μεγαλύτερων τάξεων. Εκφοβισμός, bullying αλλά σε υπερθετικό βαθμό. Έχει σημάδι από την ταινία στο πρόσωπο. Την έλυσαν φίλες της. Ήταν σε κατάσταση σοκ» δήλωσε ο καταγγέλλων

Το σχολείο, από την πλευρά του, φέρεται να αρνείται ότι συνέβη το περιστατικό. Το υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε και εξετάζει την καταγγελία.

Πάντως, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι δεν έχουν βρεθεί οι ταινίες στο σημείο που υπεδείχθη από την 7χρονη ότι τα πέταξε, ούτε κατέστη εφικτό να βρεθούν τα παιδιά που υπέδειξε ως εκείνα που την υπέβαλλαν στο φρικτό βασανιστήριο που καταγγέλλει.

