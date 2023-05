Κόσμος

ΗΠΑ - Μακόλ: Ναι στην πώληση F-16 στην Τουρκία

Ποιον όρο θέτει ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ για να ανάψει το "πράσινο φως" για την πώληση F-35 στην Τουρκία.

Ανοιχτός στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία δηλώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικλ Μακόλ, ακόμα και σε περίπτωση επανεκλογής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές την Κυριακή, σύμφωνα με το POLITICO.

Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή για τον ρεπουμπλικανό βουλευτή, ο οποίος αρχικά ήταν αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι τέσσερις επικεφαλής του HFAC και της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας πρέπει όλοι να δώσουν το πράσινο φως στη συναλλαγή των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να προχωρήσει, παρόλο που υποστηρίζεται πλήρως από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός εκτιμά μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν τη μεταφορά μόλις η Τουρκία επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μας διαβεβαίωσαν ότι μετά τις εκλογές, ανεξάρτητα από τον νικητή, η Σουηδία θα αναγνωριστεί ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο ΜακΚόουλ.

Πάντως διευκρίνισε ότι προς το παρόν η Ουάσιγκτον δεν ξεμπλοκάρει την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς, ο κορυφαίος Δημοκρατικός του HFAC, έχει ευρύτερους όρους από τον McCaul, και περιλαμβάνουν τη διακοπή της πολεμικής συμπεριφοράς της Άγκυρας προς την Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε να έρθει μετά το τέλος των εκλογών.

Θα αλλάξει γνώμη ο Μενέντεζ;

Σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, ερωτηθείς αν ο Μπομπ Μενέντεζ θα αλλάξει πορεία μετά την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, είπε ότι «θα μπορούσε να υπάρξει κίνηση». Άλλοι επιτελείς και από τα δύο κόμματα, υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιμένουν ότι ο γερουσιαστής έδωσε στον εαυτό του ελάχιστα περιθώρια να κάνει πίσω μετά από αυτή τη μία μόνο απόφαση.

«Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει η ηγεσία της Τουρκίας, και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει αλλαγή ηγεσίας στην Τουρκία», δήλωσε σύμβουλος της Γερουσίας.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι «δεν γνωρίζει καμία διαβεβαίωση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» σχετικά με μια μετεκλογική μεταστροφή για την έγκριση των F-16 στην Τουρκία.

Ωστόσο η πώληση μπορεί επίσης να εξαρτάται περισσότερο από τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ παρά από εκείνες της Τουρκίας.

