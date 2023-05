Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Σε συμπληρωματική κατάθεση για το “ροζ βίντεο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την υπόθεση της διαρροής "ροζ βίντεο" κλήθηκε να απολογηθεί συμπληρωματικά ο πρώην παρουσιαστής.

Σε συμπληρωματική απολογία κλήθηκε από τον ανακριτή Θεσσαλονίκης ο πρώην τηλεπαρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπουλος για την εμπλοκή του σε υποθέσεις δημοσιοποίησης, μέσω διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικών του συντρόφων.

Η κλήση του σε απολογία αφορά τη μία από τις δύο περιπτώσεις για τις οποίες είχε συλληφθεί τις παραμονές των Χριστουγέννων του 2021, όταν του απαγγέλθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Για την άλλη παραπέμφθηκε να δικαστεί με βούλευμα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Καθώς προέκυψαν από την έρευνα νέα στοιχεία που αφορούν στη διαρροή ενός ακόμη «ροζ» βίντεο, το οποίο εντοπίστηκε από την παθούσα σε πορνογραφική ιστοσελίδα (και για το οποίο υποβλήθηκε νέα μήνυση), ο ανακριτής τον κάλεσε εκ νέου να δώσει εξηγήσεις. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε ότι το ανήρτησε εκείνος, δηλώνοντας άγνοια για τον τρόπο που διέρρευσε.

Μόλις κλείσει κι αυτός ο φάκελος (για τον οποίο η δικογραφία περιλαμβάνει και 20 φωτογραφίες προσωπικού χαρακτήρα της παθούσας), θα εισαχθεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφανθεί για την παραπομπή του σε δίκη.

Να σημειωθεί ότι ο 59χρονος, ο οποίος είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, είχε καταδικασθεί από το Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ανάλογη διαρροή «ροζ» βίντεο (στην πρώτη από τις συνολικά τρεις υποθέσεις που πήραν το δρόμο της Δικαιοσύνης) και είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 5 ετών. Κατά της απόφασης όμως ασκήθηκε έφεση από εισαγγελέα, με το σκεπτικό ότι η υπόθεση θα έπρεπε να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και άρα να παραπεμφθεί σε ανώτερο δικαστήριο, όπως κι έγινε.

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying: Η καταγγελία 7χρονης ότι την έδεσαν και την φίμωσαν στο σχολείο και οι έρευνες

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες σε άστεγο επιδειξία

Παλαιό Φάληρο: Ληστές μπήκαν σε σπίτι κι έδεσαν ζευγάρι