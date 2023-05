Οικονομία

Εκλογές - Reuters: “αναβάθμιση” για τα ελληνικά ομόλογα

Τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται ήδη σαν τίτλοι επενδυτικής βαθμίδας, σημειώνει το Reuters. Τι αναφέρουν αναλυτές τραπεζών για την πορεία της ελληνικής Οικονομίας.

H ανάκτηση από την Ελλάδα της επενδυτικής βαθμίδας, την οποία είχε χάσει πριν από δέκα και πλέον χρόνια κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, έχει προεξοφληθεί από τους επενδυτές ομολόγων, αναφέρει το Reuters σε ανάλυσή του.

Η Ελλάδα, σημειώνει το Reuters, έχει εργαστεί από το τέλος του προγράμματος διάσωσης το 2018 για να ανακτήσει την εύνοια των επενδυτών και την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα που αποτελεί σφραγίδα δημοσιονομικής ακεραιότητας.

Οι επενδυτές, προσθέτει, ευελπιστούν ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας - που ήταν ξεκάθαρος νικητής στις εκλογές της Κυριακής αν και δεν εξασφάλισε την αυτοδυναμία - θα παραμείνει στην κυβέρνηση μετά τις νέες εκλογές τον Ιούνιο και θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Αναλυτές τραπεζών που κάνουν συναλλαγές με ελληνικά ομόλογα ανέφεραν ότι μετά τη μεγάλη πτώση του κόστους δανεισμού αυτή την εβδομάδα, τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται ήδη ως να έχουν επενδυτική διαβάθμιση.

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει επενδυτική διαβάθμιση από τους τρεις μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι αποδόσεις για τα ελληνικά 10ετή ομόλογα διαμορφώνονται τώρα περί το 3,9% και είναι χαμηλότερες κατά περίπου 50 μονάδες βάσης (μισή ποσοστιαία μονάδα) από τα αντίστοιχα ιταλικά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχετική διαφορά τουλάχιστον από το 1999, σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv.

«Θα έλεγα ότι η αναβάθμιση (του αξιόχρεου) έχει προεξοφληθεί», δήλωσε o αναλυτής της BNP Paribas, Christophe Machado, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει πολύ μεγαλύτερη μείωση του spread των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή της διαφοράς των αποδόσεων τους από αυτές των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων.

Οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών τίτλων μειώθηκαν 15 μ.β. μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής, ενώ το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων κινείται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Η Ελλάδα έχει σήμερα αξιολόγηση BB+ από τoν S&P Global και τον Fitch, ένα μόλις σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, ενώ ο Moody's έχει αξιολόγηση Ba3, τρία σκαλοπάτια κάτω.

Μετά το τέλος του προγράμματος διάσωσης το 2018, η Ελλάδα ανέκτησε την πρόσβαση στις αγορές, μείωσε το δημόσιο χρέος - ρεκόρ και η ανάπτυξη της οικονομίας της αναμένεται ότι θα συνεχίσει να ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ φέτος και το επόμενο έτος, σημειώνει το δημοσίευμα.

Η επάνοδος στην επενδυτική βαθμίδα θα ήταν περισσότερο από συμβολική για την Ελλάδα, προσθέτει, καθώς τα ελληνικά ομόλογα θα συμπεριλαμβάνονταν σε δείκτες κρατικών ομολόγων, προσελκύοντας σταθερή ζήτηση από ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα παγκόσμιων επενδυτών.

Μία πρώτη αναβάθμιση θα μπορούσε να έρθει τον Οκτώβριο, όταν είναι προγραμματισμένη η επόμενη αξιολόγηση του S&P Global, σημειώνει το δημοσίευμα. Όταν ο οίκος αυτός έδωσε τον Απρίλιο θετικές προοπτικές για το αξιόχρεο, ανέφερε ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα μέσα στο επόμενο 12μηνο, αν η νέα κυβέρνηση διατηρούσε τη δημοσιονομική πειθαρχία και τον ρυθμό μεταρρυθμίσεων που ξεμπλοκάρει τους πόρους του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης.

H JPMorgan, η οποία βλέπει «μεγάλη πιθανότητα» ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας στις αρχές του 2022, αναμένει ότι το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων να διαμορφωθεί στις 165 μ.β. τον Μάρτιο του 2024, περίπου 20 μ.β. υψηλότερα από σήμερα.

Ο Machado της BNP Paribas προβλέπει ότι το spread θα κινηθεί μεταξύ των 125 και των 180 μ.β. μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε δείκτες έναντι περίπου 140 μ.β. σήμερα, υποδηλώνοντας ότι θα είναι περιορισμένη η όποια περαιτέρω μείωσή του.

Ο αναλυτής της Societe Generale, Sean Kou, δεν αναμένει επίσης σημαντικό αντίκτυπο από μία αναβάθμιση από τον S&P Global τον Οκτώβριο. «Ο λόγος που θεωρούμε ότι έχει ήδη προεξοφληθεί (η επενδυτική βαθμίδα) είναι επειδή τώρα σχεδόν όλοι την αναμένουν», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της Commerzbank για τα επιτόκια, Christoph Rieger, δήλωσε επίσης πως θεωρεί προεξοφλημένες τις αναβαθμίσεις από άλλους οίκους αξιολόγησης που θα οδηγήσουν στην ένταξη του ελληνικού χρέους σε δείκτες κρατικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τον Rieger, η επίσημη ένταξη σε δείκτες θα μπορούσε να προσελκύσει αγοραστές, αλλά μπορεί να επίσης να υπάρξουν κάποιες πωλήσεις από επενδυτές που επιδιώκουν γρήγορα κέρδη, όπως τα hedge funds, που έχουν ήδη αγοράσει ελληνικά ομόλογα εν αναμονή μίας τέτοιας κίνησης.

