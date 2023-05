Υγεία - Περιβάλλον

Οικογενειακή τραγωδία στην Χαλκιδική: νέο χειρουργείο για τον 8χρονο

Νέο χειρουργείο για το παιδί που έγινε μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας του και της αυτοκτονίας του πατέρα του στην Χαλκιδική.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποσωληνώθηκε σήμερα ο οκτάχρονος, που είδε τον πατέρα του να σκοτώνει τη μητέρα του στη Χαλκιδική και αμέσως μετά να βάζει τέλος στη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι το αγοράκι είχε τραυματιστεί και περιπλανιόταν στο σπίτι για πολλές ώρες, δίπλα από τις σορούς των γονιών του.

Στην Παιδοχειρουργική Κλινική στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται πλέον το 8χρονο αγοράκι, το οποίο θα χρειαστεί να υποβληθεί και σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις.

Το παιδί είναι σταθερό αιμοδυναμικά, έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον και υποστηρίζεται από συγγενείς του που βρίσκονται στο νοσοκομείο.

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή, όταν το αγοράκι άνοιξε τα μάτια του ζήτησε να δει τη μητέρα και τον πατέρα του, οι οποίοι δε βρίσκονται στη ζωή.

Την Τρίτη θα υποβληθεί στην πρώτη επανεγχείρηση στο χέρι του και από εκεί και πέρα θα δρομολογηθεί ένα ακόμα μεγάλο χειρουργείο για την αποκατάστασή του.

