Έγκλημα στη Χαλκιδική: Αποσωληνώθηκε ο 8χρονος

Το παιδί που έγινε μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας του και της αυτοκτονίας του πατέρα του αποσωληνώθηκε.

Αποσωληνώθηκε πέντε μέρες μετά τη διασωλήνωσή του και την τραγωδία που έζησε ο 8χρονος που τραυματίστηκε όταν ο πατέρας του σκότωσε τη μητέρα του και αυτοκτόνησε, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το 8χρονο αγοράκι θα παραμείνει για λίγες ώρες ακόμη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ωστόσο εντός της ημέρας θα μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο ThessToday.gr ότι ο 8χρονος θα χρειαστεί να υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ και χθες οι γιατροί προχώρησαν στην αφαίρεση θραυσμάτων από το πρόσωπό του και συγκεκριμένα κάτω από το μάτια και στη μύτη, καθώς και στον λαιμό του.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες οι γιατροί του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου περίμεναν την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να τον «ξυπνήσουν», παρά το γεγονός ότι από την στιγμή εκτίμησαν ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο το αγοράκι νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση και, βέβαια, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι, ο αγώνας που έχει μπροστά του για την αποκατάσταση των τραυμάτων του, είναι μεγάλος.

