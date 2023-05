Κοινωνία

Ο Προαστιακός αποκτά νέο σταθμό

Εγκρίθηκε η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη για την δημιουργία νέου προαστιακού σταθμού. Δείτε που θα κατασκευαστεί.

Νέος Προαστιακός σταθμός θα δημιουργηθεί στην περιοχή Καρελλά στην Παιανία, καθώς εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη.

Ένα έργο που θα ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής καθώς προβλέπει τη σύνδεση των οικισμών της Παιανίας, Καρελλά, των Σπάτων, αλλά και των βιομηχανικών ζωνών της περιοχής με το Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας και ευρύτερα της Αττικής.

Το εν λόγω έργο είχε εξαγγελθεί από το περασμένο φθινόπωρο, από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος και είχε αναφέρει πως "cluster εταιρειών θέλουν να χρηματοδοτήσουν τη μελέτη και κατασκευή στάσης του Προαστιακού στην περιοχή Καρελλά". Στις εταιρείες συμπεριλαμβάνονται οι Prodea, Dimand, Intrakat προτείνοντας οι μελέτες και το έργο να υλοποιηθεί με δική τους δωρεά.

Τα οφέλη του έργου

Με την δημιουργία του νέου προαστιακού σταθμού, προσδοκάται η σύνδεση των οικισμών της Παιανίας, Καρελλά, των Σπάτων, αλλά και των βιομηχανικών ζωνών της περιοχής με το Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας και ευρύτερα της Αττικής, ενισχύοντας την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξής τους και κατά συνέπεια των θέσεων εργασίας. Ειδικότερα θα προσφέρει πρόσβαση στους κατοίκους της περιοχής και στους εργαζόμενους μιας και πολλές πλέον εταιρείες έχουν την έδρα τους εκεί.

Με την λειτουργία του θα προσθέσει την περιοχή του Καρελλά Παιανίας στο σύστημα μεταφορών και ειδικότερα στο δίκτυο Μετρό και Προαστιακού. Σύμφωνα με τους ιθύνοντες ο επιβάτης θα μπορεί σε λιγότερο από 30 λεπτά να βρίσκεται από το Σύνταγμα στην περιοχή της Παιανίας, και σε περίπου 20 λεπτά από το Μαρούσι, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και της κυκλοφοριακής όχλησης της περιοχής αναπτύσσοντας περισσότερο τις αστικές συγκοινωνίες και τη σύνδεση με την Αθήνα και τους άλλους Δήμους του λεκανοπεδίου καθώς και σύνδεση μέσω του Μετρό με το λιμάνι του Πειραιά.

Σχεδιασμός - Χωροθέτηση σταθμού

Ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός "Καρελλά" στην Παιανία, αποτελεί λειτουργικό μέρος του σιδηροδρομικού έργου της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιάς-Αθήνα-Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Θα κατασκευαστεί ενδιάμεσα από τους υφιστάμενους σταθμούς ΠΑΙΑΝΙΑ-ΚΑΝΤΖΑ και ΚΟΡΩΠΙ.

Παράλληλα θα συνδεθεί και με τη γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, Δημοτικό Θέατρο-Δ.Πλακεντίας-Αεροδρόμιο.

Η σιδηροδρομική στάση της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής χωροθετείται εντός του συνδυασμένου οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) περί τη Χ.Θ. 22+200. Η θέση της σιδηροδρομικής στάσης βρίσκεται εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου στην περιοχή Καρελλά του Δήμου Παιανίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Η σιδηροδρομική στάση θα διαμορφώνεται με κεντρική αποβάθρα η οποία, με σύστημα κατακόρυφης επικοινωνίας σταθερών και κυλιόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων, θα ανταποκρίνεται με το επίπεδο της οδού άνω διάβασης, κατά την τυπική διάταξη των σταθμών του σιδηροδρομικού διαδρόμου που αναπτύσσεται στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου.

