Πολιτική

Σαρμάς: Έπαρση σημαίας στην Ακρόπολη, πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την έπαρση της γαλανόλευκης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν από το δεύτερο Υπουργικό Σμυβούλιο υπό την προεδρία του.

Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, μία ημέρα μετά από την ορκωμοσία της υπηρεσιακής κυβέρνησης της οποία προϊσταται, παρέστη το πρωί του Σαββάτου στην έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Τον κ. Σαρμά συνόδευε στην Ακρόπολη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος.

Στις 12:30 του Σαββάτου ο κ. Σαρμάς έχει συγκαλέσει το δεύτερο Υπουργικό Συμβούλιο της υπηρεσιακής Κυβέρνησης, το πρώτο μετά την ανάληψη των χαρτοφυλακίων των υπουργών, μετά τις τελετές παράδοσης - παραλαβής το απόγευμα της Παρασκευής.

Στην ολιγόλεπτη πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την Παρασκευή, δόθηκαν οδηγίες για τις τελετές παράδοσης - παραλαβής των υπουργείων, με τον Ιωάννη Σαρμά να δίνει το γενικό στίγμα της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Ο κ. Σαρμάς ζήτησε από όλους τους Υπουργούς να μετρούν καλά κάθε κίνηση και απόφαση τους, ώστε αυτή να μην εκλαμβάνεται πως έχει συγκεκριμένα κομματικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να εκληφθούν ως εύνοια προς συγκεκριμένο κόμμα.

Η εισαγωγική ομιλία του Ιωάννη Σαρμά στο Υπουργικό Συμβούλιο:

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας κάλεσα σε ένα σύντομο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί ήθελα τώρα που θα παραλάβετε τα Υπουργεία σας να σας δώσω ορισμένες κατευθύνσεις, ενόψει του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου που θα είναι το κανονικό, ας πούμε, Υπουργικό Συμβούλιο.

Σήμερα θα σας μιλήσω για 5-10 λεπτά. Αν κάποιος έχει απορία θα του απαντήσω, αλλά η συζήτηση θα γίνει αύριο, όπου εκεί θα καθορίσουμε, σύμφωνα με αυτό που προβλέπεται στο Σύνταγμα και στον Νόμο για το Επιτελικό Κράτος, την κυβερνητική πολιτική, η οποία βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κανονική κυβερνητική πολιτική, είναι κυβερνητική πολιτική για μερικές εβδομάδες.

Παρόλα αυτά, όμως, έτσι απαιτεί το Σύνταγμα και ο Νόμος. Πρέπει να έχουμε μία κατεύθυνση και ο Πρωθυπουργός εποπτεύει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι η Κυβέρνησή μας – το είπα και χθες – είναι μια υπηρεσιακή Κυβέρνηση, η οποία προεδρεύεται από έναν εκ των τριών προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Έτσι θέλησε ο συνταγματικός νομοθέτης. Το ίδιον της δικαστικής λειτουργίας είναι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία. Και για να ορίσει το Σύνταγμα έναν Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου, έναν δικαστικό λειτουργό ως Πρωθυπουργό γι’ αυτή την περίοδο, αυτό σημαίνει ότι το Σύνταγμα θέλησε μία ανεξάρτητη εκλογικά, θα έλεγα, πολιτικά και κομματικά, και αμερόληπτη Κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρωταρχικό μας καθήκον και χρέος, θα έλεγα, έναντι του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Πρέπει να είμαστε ουδέτεροι, αμερόληπτοι, αντικειμενικοί και κυρίως θα πρέπει να σταθμίζουμε τις πράξεις μας, γιατί είναι εύκολο ίσως η πράξη να εκτιμάται καθαυτή ως μη έχουσα πολιτικό χαρακτήρα, αλλά ακόμα και τις συνέπειες των πράξεων μας, ώστε να μη θεωρηθεί ότι στοιχειοθετούν παρέμβαση υπέρ ή κατά κάποιας πολιτικής παράταξης στον εκλογικό αγώνα που ακολουθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Σκέρτσος: ο ΣΥΡΙΖΑ “φιμώνει” τα στελέχη του με σταλινικές πρακτικές, αλλά...

Φορολογικές δηλώσεις: Πιστώθηκε επιστροφή φόρου σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες

Επιβάτης άνοιξε έξοδο κινδύνου σε αεροπλάνο εν πτήσει - Η απίθανη δικαιολογία του (βίντεο)