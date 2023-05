Κόσμος

Σερβία: Παραίτηση Βούτσιτς από την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος

Ο Αλεξάντερ Βούτσιτς αποσύρθηκε από την ηγεσία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος. Ποιος παίρνει τη θέση του.

Ο Αλεξάντερ Βούτσιτς αποσύρθηκε από την ηγεσία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και μετά από πρόταση του η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για νέο πρόεδρο τον νυν υπουργό 'Αμυνας Μίλος Βούτσεβιτς.

Η παραίτηση του Βούτσιτς είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο πριν καιρό όπως επίσης και το γεγονός ότι στις 28 Μαΐου θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός ενωτικού κινήματος στο οποίο θα συμμετάσχουν κόμματα και οργανώσεις διαφορετικών ιδεολογικών αποχρώσεων και με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο τον πατριωτισμό.

Ο Αλεξάντερ Βούτσιτς είναι ιδρυτικό στέλεχος του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος και ανέλαβε την ηγεσία το 2011 διαδεχόμενος τον Τόμισλαβ Νίκολιτς.

Το 2017 εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας και παρότι το Σύνταγμα απαγορεύει την παράλληλη άσκηση άλλων καθηκόντων παρέμενε μέχρι σήμερα στην ηγεσία του κόμματος.

