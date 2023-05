Παράξενα

Πτολεμαΐδα: Το χαλάζι την έντυσε στα λευκά (εικόνες)

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Πτομεμαϊδα και Εορδαία.

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Πτολεμαΐδα και την Εορδαία το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ συνοδεύθηκε από δυνατό χαλάζι που άσπρισε τα πάντα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσα σε μισή ώρα έπεσαν 30 με 35 χιλιοστά νερού, ως αποτέλεσμα σε σημεία της πόλης να πλημμυρίσουν και να ξεχειλίσουν φρεάτια.

Επί ποδός είναι ο δήμος Εορδαίας με το προσωπικό, τους αντιδημάρχους και τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας, με τα αποφρακτικά μηχανήματα.

Η κατάσταση φαίνεται πως ομαλοποιείται ενώ επί ποδός είναι φυσικά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία που είναι έξω με δύο κλιμάκια και αντλίες, ενώ έχει δεχθεί ήδη κλήσεις για επέμβαση σε 5 περιστατικά.

