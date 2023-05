Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η νέα Εκλογική Επιτροπή

Τη σύνθεση της νέας Εκλογικής Επιτροπής που θα αναλάβει το συντονισμό του εκλογικού αγώνα ενόψει της νέας αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου, έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαδικασία ανασύνταξης στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου προχωράει με γοργούς ρυθμούς, αναφέρουν κομματικές πηγές, σημειώνοντας ότι «ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη την δέσμευση του στην Κεντρική Επιτροπή για αλλαγή της εικόνας του κόμματος». Τα προσεχή εικοσιτετράωρα αναμένεται να ανακοινωθεί και η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα που δημιουργείται με στόχο τον οργανωτικό συντονισμό σε κάθε περιφέρεια, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του διευρυμένου Εκτελεστικού Γραφείου το οποίο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση καθόλη την προεκλογική περίοδο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στη σύνθεση της νέας Εκλογικής Επιτροπής βρίσκει κανείς αρκετές εκπλήξεις σε πρόσωπα. «Αποτελούμενη από υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, από μέλη του think tank του Αλέξη Τσίπρα και από πολιτικά στελέχη της νεότερης γενιάς, η νέα Εκλογική Επιτροπή συνδυάζει την τεχνοκρατική επάρκεια, την πολιτική εμπειρία και την απαιτούμενη φρεσκάδα και ανανέωση», αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Υπογραμμίζουν δε ότι «στόχος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι να μιλήσει στους πολίτες με έναν ενιαίο, τεκμηριωμένο και αξιόπιστο προγραμματικό λόγο, προκειμένου να αναδείξει ότι οι προτάσεις του μπορούν να επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινότητα των πολιτών και στην προοπτική της χώρας έναντι της πολιτικής της ΝΔ».

Η σύνθεση της νέας Εκλογικής Επιτροπής:

Ράνια Σβίγκου Πόπη Τσαπανίδου Αλέξης Χαρίτσης Κατερίνα Νοτοπούλου Ράνια Θρασκιά Κώστας Ζαχαριάδης Διάνα Βουτυράκου Νικόλας Φαραντούρης Διονύσης Τεμπονέρας Ευάγγελος Αποστολάκης Γρήγορης Θεοδωράκης Χάρης Μαμουλάκης Έφη Αχτσιόγλου Αθηνά Λινού Δημήτρης Λυριτσής Τζένη Λειβαδάρου Κινυούα Μάινα Νικόδημος Μακρίνα- Βιόλα Κώστη Γιώργος Χουλιαράκης Γιώργος Καραμέρος