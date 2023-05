Κοινωνία

Πανελλαδικές 2023: Επίδομα 350 ευρώ σε μαθητές - Οι δικαιούχοι

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης .

Επίδομα 350 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί σε ορισμένες κατηγορίες μαθητές (Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ) που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ που ανακονώθηκε.

Ειδικότερα, θα δοθεί επίδομα για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής σε υποψήφιους που συμμετέχουν στις εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση.

Η αίτηση για το βοήθημα κατατίθεται στο λύκειο μετά τη λήξη των εξετάσεων. Η σχετική φετινή υπουργική απόφαση καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης σε 350 ευρώ ανά δικαιούχο και ορίζονται οι γενικές προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι καθίστανται οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Είναι υποψήφιοι των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων της Χώρας και μετακινούνται:

από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας προς άλλα Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής Χώρας. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Εξεταστικού Κέντρου) είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

από τις σχολικές μονάδες υποβολής της αίτησης – δήλωσης της νησιωτικής Χώρας προς άλλα Εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας.

από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής Χώρας προς άλλα Εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης –δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Εξεταστικού Κέντρου) είναι μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα.

Β. Είναι υποψήφιοι των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων της Χώρας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μετακινούνται:

από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής Χώρας. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολείου υποβολής αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Βαθμολογικού Κέντρου ή Ειδικού εξεταστικού Κέντρου) είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής Χώρας προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά της ηπειρωτικής Χώρας.

από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής Χώρας προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας εφόσον η απόσταση της σχολικής μονάδας από το Βαθμολογικό Κέντρο ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.

Επιπλέον, ορίζεται ότι δεν καθίσταται δικαιούχος, υποψήφιος ο οποίος θα συμμετέχει στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Αίτηση – Δικαιολογητικά

Η αποζημίωση τκαταβάλλεται από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας, μετά τη λήξη των εξετάσεων, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου ή του νόμιμου κηδεμόνα του προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε ο υποψήφιος αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει το έτος αποφοίτησης του συγκεκριμένου υποψηφίου.

β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία να προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης – δήλωσης του υποψηφίου. Η παρούσα θα χορηγείται στον υποψήφιο από τη σχολική μονάδα υποβολής της αίτησης – δήλωσης.

γ) Βεβαίωση του προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τις περιπτώσεις των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την οποία να προκύπτουν τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις.

Ο υποψήφιος μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, λαμβάνει την εν λόγω βεβαίωση την οποία στη συνέχεια παραδίδει, σύμφωνα με τα παραπάνω, στο Λύκειο υποβολής της αίτησης δήλωσης. Σε περίπτωση που πρόκειται για υποψήφιο ΕΠΑΛ ο οποίος εξετάζεται σε διαφορετικά Εξεταστικά Κέντρα, θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχες Βεβαιώσεις για όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε. Σημειώνεται ότι, δεν εκδίδεται η προαναφερόμενη βεβαίωση για υποψήφιο ο οποίος παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Τέλος, η σχολική μονάδα διαβιβάζει στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας το σύνολο των προαναφερόμενων βεβαιώσεων καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων ή των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης τακτικού χρηματικού εντάλματος.

