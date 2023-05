Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Ώρα... μηδέν για Ερντογάν ή Κιλιτσντάρογλου (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, μεταφέρουν το στίγμα των αλλαγών των τελευταίων ημερών, λίγη ώρα αφού άνοιξαν οι κάλπες στην Τουρκία για τον β' γύρο των εκλογών..

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με την ανάλυση των τελευταίων δεδομένων στην Τουρκία, ακριβώς λίγη ώρα αφότου άνοιξαν οι κάλπες για τον καθοριστικό β' γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, στο βίντεο που αναρτήθηκε το πρωί της Κυριακής, «Ώρα μηδέν, εκλογές σήμερα στην Τουρκία. Είναι δεδομένη η νίκη του Ταγίπ Ερντογάν; Τί άλλαξε τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών;».

Ομαλά εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία

Όπως μεταδίδει η Αννα Ανδρέου, για πρώτη φορά στην ιστορία της η Τουρκία πάει σε δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών, έπειτα από την αποτυχία των υποψηφίων να λάβουν απόλυτη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο της 14ης Μαϊου.

Από τις 08:00 που άνοιξαν οι κάλπες ξεκίνησε η ψηφοφορία, η οποία μέχρι στιγμής διεξάγεται ομαλά. Ως ο 13ος Πρόεδρος της Τουρκίας θα εκλεγεί σήμερα αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, για μια θητεία πέντε ετών.

Περίπου 61 εκατομμύρια ψηφοφόρου θα ψηφίσουν σε σχεδόν 192.000 κάλπες. Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι το φαβορί του δεύτερου γύρου των εκλογών με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις να του δίνουν κοντά στο 52% αν και όλα είναι πιθανά, ακόμη και η ανατροπή. Στον πρώτο γύρο ο Ταγίπ Ερντογάν παρά τις δημοσκοπήσεις που τον έφεραν να χάνει τις εκλογές, τερμάτισε πρώτος με 49,5% και δεύτερος ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με 44,8%. Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων ήταν 2,5 εκατομμύρια ψήφοι τις οποίες ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ευελπιστεί να καλύψει συμμαχώντας από τη μια με τον εθνικιστή ηγέτη Ουμίτ Οζντάγ αλλά ταυτόχρονα χωρίς να έχει χάσει τη στήριξη των Κούρδων.

