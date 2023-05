Κόσμος

Τουρκία - Εκλογές: πολωμένο το κλίμα μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου

Λίγες ώρες πριν τις δεύτερες εκλογές στην Τουρκία και η κόντρα μεταξύ των δύο υποψηφίων έχει χτυπήσει "κόκκινο".

Αρκεί να ακούσει κανείς μια ομιλία για να αισθανθεί το κλίμα πόλωσης. Χθες ήταν ο Κεμάλ Κιλιτστνάρογλου που είπε ψεύτη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα ο Ερντογάν λέει τον Κιλιτστνάρογλου πατριάρχη του ψέματος.

«Έχουν τα ψέματα σαν να είναι στραγάλια», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος σε τηλεοπτική εκπομπή, κατηγορώντας μάλιστα τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης ότι χρησιμοποιεί γλώσσα ναζί και βγάζει μίσος.

Αλλά και ο Κεμάλ Κιλιτστνάρογλου αντέδρασε με νέο βίντεο όπως συνηθίζει τις τελευταίες μέρες. Προειδοποίησε τους ψηφοφόρους να μην κάνουν την αμαρτία να τον ψηφίσουν, ένας ειλικρινής μουσουλμάνος δεν θα έκανε τέτοιο αμάρτημα. Μάλιστα σήμερα ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έλαβε ξανά και τη στήριξη του Κούρδου ηγέτη Σελαχατίν Ντεμιρτάς ο οποίος είναι στη φυλακή εδώ και 6,5 χρόνια. Με τουίτ του ο Ντεμιρτάς κάλεσε τον λαό να ψηφίσει Κιλιτσντάρογλου για να πάρει ανάσα η Τουρκία. «Αυριο μπορεί να μην είναι το τέλος του κόσμου, μπορεί όμως να είναι το τέλος της δημοκρατίας, το τέλος της οικονομίας», προειδοποίησε ο Ντεμιρτάς, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Πάντως στην αντιπολίτευση πιστεύουν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν φοβάται τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, γι αυτό και απαγορεύτηκαν τα πολιτικά μηνύματα SMS, δύο μέρες πριν τις εκλογές, όταν ο Κεμάλ Κιλιτστντάρογλου άρχισε να στέλνει SMS. Εκτιμούν ακόμη ότι φοβάται και τη συνέντευξη του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στο διαδικτυακό κανάλι Babala TV που απευθύνεται σε νέους και το έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής 24 εκατομύρια.

