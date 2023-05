Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Κιλιτσντάρογλου: Ο Οζντάγ έφερε ρωγμές στην συμμαχία

Αντιδράσεις προκαλεί η συμπόρευση του επικεφαλής της ένωσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης κόντρα στον Ερντογάν, με τον εθνικιστή υποψήφιο του πρώτου γύρου.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου συμφώνησε με τον εθνικιστή Οζντάγ και τώρα κινδυνεύει να χάσει το HDP, το φιλοκουρδικό κόμμα, καθώς και την Πράσινη Αριστερά, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Εκτάκτως συνήλθε σήμερα το φιλοκουρδικό κόμμα αξιολογώντας τις νέες εξελίξεις με τη συμφωνία του αρχηγού το Κόμματος Νίκης Ουμίτ Οζντάγ με τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντράρογλου.

Στη σημερινή δήλωση αναφέρουν ωστόσο ότι «το πρωτόκολλο που ανακοίνωσε σήμερα ο Κιλιτστνάρογλου είναι αντίθετο με τις δημοκρατικές αρχές. Ο διορισμός επιτρόπων είναι απαράδεκτος και σε αυτό το θέμα δεν αλλάζει η στάση μας. Την τελική μας απόφαση θα την ανακοινώσουμε αύριο»

Ο Κιλιτσντάρογλου λέει απατεώνα τον Ερντογάν και υποβάλλει μηνύσεις

Δικηγόρος του υποψήφιου της συμμαχίας της τουρκικής αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές –ο δεύτερος γύρος των οποίων διεξάγεται την Κυριακή– κατέθεσε μηνύσεις για προπαγανδιστικό βίντεο που αφήνει να εννοηθεί πως ο εντολέας του έχει σχέσεις με το εκτός νόμου ένοπλο κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση που η Τουρκία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική», δήλωσε ο ίδιος χθες Τρίτη στο Γερμανικό Πρακτορείο.

«Καταθέσαμε εκατοντάδες μηνύσεις στην εισαγγελία της Άγκυρας για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή προσωπικότητας και παραπληροφόρηση», τόνισε τηλεφωνικά ο Τζελάλ Τσελίκ, ο δικηγόρος του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Μάλιστα ο ίδιος δήλωσε ότι, ο Κιλιτσντάρογλου ζητά από τον Ερντογάν 1 εκατ. λίρες (50 χιλιάδες ευρώ) ως αποζημίωση για το πλαστό βίντεο.

