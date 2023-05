Κόσμος

Τουρκία: Ο Κιλιτσντάρογλου λέει απατεώνα τον Ερντογάν και υποβάλλει μηνύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος στην Τουρκία με τις καταγγελίες από την πλευρά του Ερντογάν ότι ο Κιλιτσντάρογλου του έχει σχέσεις με το εκτός νόμου ένοπλο κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα.

Δικηγόρος του υποψήφιου της συμμαχίας της τουρκικής αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές –ο δεύτερος γύρος των οποίων διεξάγεται την Κυριακή– κατέθεσε μηνύσεις για προπαγανδιστικό βίντεο που αφήνει να εννοηθεί πως ο εντολέας του έχει σχέσεις με το εκτός νόμου ένοπλο κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση που η Τουρκία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική», δήλωσε ο ίδιος χθες Τρίτη στο Γερμανικό Πρακτορείο.

«Καταθέσαμε εκατοντάδες μηνύσεις στην εισαγγελία της Άγκυρας για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή προσωπικότητας και παραπληροφόρηση», τόνισε τηλεφωνικά ο Τζελάλ Τσελίκ, ο δικηγόρος του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η αντιπολίτευση αξιώνει όσοι δημιούργησαν και διέσπειραν «αυτά τα ψέματα» μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να λογοδοτήσουν, πρόσθεσε ο κ. Τσελίκ, επιρρίπτοντας ευθύνες στο περιβάλλον του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους χαρακτηρίζεται φαβορί της αναμέτρησης με τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης στον δεύτερο γύρο της αναμέτρησης.

Κατά τη διάρκεια πολλών προεκλογικών ομιλιών του κ. Ερντογάν, έχει προβληθεί βίντεο στο οποίο εικονίζεται ο κ. Κιλιτσντάρογλου και κατόπιν, μεταξύ άλλων, μέλος του PKK που άδει το τραγούδι της εκστρατείας του CHP.

Ακόμα κι αν πρόκειται για «μοντάζ», υπάρχουν βίντεο που δείχνουν πως το PKK υποστηρίζει τον αντίπαλό του, υποστήριξε ο κ. Ερντογάν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης το βράδυ προχθές Δευτέρα, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη ή να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο κ. Ερντογάν «ομολόγησε» τη «συκοφαντία» του, ήταν η αντίδραση του κ. Κιλιτσντάρογλου χθες Τρίτη στην επαρχία Χατάι. Χαρακτήρισε τον αντίπαλό του «απατεώνα». «Δεν είναι μοντάζ, είναι αλήθεια», αντέτεινε ο Φαχρετίν Αλτούν, ο διευθυντής επικοινωνίας του κ. Ερντογάν, μέσω Twitter.

Ο τούρκος πρόεδρος ισχυρίζεται πως η υποστήριξη του φιλοκουρδικού κόμματος HDP στον κ. Κιλιτσντάρογλου δείχνει πως τάσσεται υπέρ του το PKK. Ο κ. Ερντογάν και ακροδεξιοί εθνικιστές σύμμαχοί του χαρακτηρίζουν το HDP τον πολιτικό βραχίονα του PKK· το κόμμα απειλείται να τεθεί εκτός νόμου εξαιτίας της κατηγορίας. Παρότι το ίδιο το Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών διαψεύδει εδώ και χρόνια πως έχει οποιαδήποτε σχέση με το ένοπλο κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα.

«Ναζί Κεμάλ» αποκάλεσε τον Κιλιτσντάρογλου ο Ερντογάν

Μιλώντας από τη Σεβάστεια, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «ο Κιλιτσντάρογλου θα τελειώσει την πολιτική του διαδρομή, την οποία ξεκίνησε με μια κασέτα συνωμοσίας, ως "ναζί Κεμάλ"».

Τον κατηγόρησε για άλλη μια φορά για σχέσεις με τρομοκράτες, λέγοντας ότι οι εγκέφαλοι της τρομοκρατίας συνέχισαν την υποστήριξή τους στον Κιλιτσντάρογλου και μετά τις εκλογές.

"Αυτοί που προσπάθησαν να κρυφτούν από τα μάτια του έθνους, αποκαλύφθηκαν πόσοι ρεζίληδες είναι", είπε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 από την Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Αγοραστού: Τι την θυμώνει στην τηλεόραση (βίντεο)

Ίλιον: 13χρονος μπούκαρε σε fast food με μαχαίρι

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για πώληση F35 στην Ελλάδα: Η αμυντική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας ισχυρότερη από ποτέ