Εκλογές στην Τουρκία: Σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων - Προβάδισμα Ερντογάν

Ποια είναι η διαφορά των δύο αντιπάλων σύμφωνα με τα πρώτα άτυπα στοιχεία.

Ο Τούρκος Ταγίπ Ερντογάν προηγείται του αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου λαμβάνοντας το 56,4% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Τουρκία, βάσει των πρώτων αποτελεσμάτων με το 35,8% των καλπών να είναι ανοιχτές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Η διαφορά μεταξύ δύο υποψηφίων αναμένεται να μειωθεί καθώς όλο και περισσότερες μεγαλύτερες κάλπες ανοίγουν στις πόλεις.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο HalkTV που είναι φίλα προσκείμενο στην αντιπολίτευση έδειξε τον Κιλιτσντάρογλου να προηγείται με 51,04%, με περίπου το 48% των καλπών να είναι ανοιχτές με βάση χωριστά δεδομένα.

Μικρότερη η συμμετοχή στις κάλπες

Όσον αφορά την συμμετοχή, η συμμετοχή φαίνεται πως ήταν λίγο πιο χαμηλη αυτή τη φορά σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Συγκεκριμένα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν η συμμετοχή να έφτασε το 85% έναντι του 89% στις 14 Μαϊου. Η χαμηλότερη προσέλευση πιθανότατα να οφείλεται στην μικρότερη συμμετοχή των Κούρδων.

Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο έχει θέσει απαγόρευση δημοσίευσης αποτελεσμάτων μέχρι τις 21.00 το βράδυ, εκτός και αν αρθεί νωρίτερα η απαγόρευση όπως άλλωστε συνηθίζεται

«Καλώ όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου να προστατεύσουν τις κάλπες μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε τη βούληση του έθνους μας, που βρίσκεται υπεράνω όλων, μέχρι την τελευταία στιγμή!», αναφέρει ο Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Από την άλλη ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, υποστηριζόμενος από μια ευρεία συμμαχία της αντιπολίτευσης, κάλεσε τους ψηφοφόρους να βγουν έξω και να «ξεφορτωθούν ένα αυταρχικό καθεστώς». «Για να έρθει η αληθινή δημοκρατία και η ελευθερία σε αυτήν τη χώρα, για να απαλλαγούμε από μια αυταρχική κυβέρνηση, καλώ όλους τους πολίτες να ψηφίσουν», δήλωσε ο Κιλιτσντάρογλου, αφότου προσήλθε σήμερα στις κάλπες.

