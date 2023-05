Κοινωνία

ΗΣΑΠ - Θησείο: Κουκουλοφόροι έσπασαν ακυρωτικά μηχανήματα και πέταξαν μπογιές

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Καταστράφηκαν 9 ακυρωτικά μηχανήματα.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Επίθεση από κουκουλοφόρους στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/5).

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις εννέα το βράδυ σε μία πορεία αναρχικών στο Θησείο, αφιερωμένη στο Γιάννη Μιχαηλίδη, υπήρξε ένταση. Μία ομάδα κουκουλοφόρων προκάλεσαν φθορές σε εκλογικό περίπτερο στην οδό Αποστόλου Παύλου και στο σταθμό Θησείο έσπασαν εννέα ακυρωτικά μηχανήματα και πέταξαν μπογιές

Όπως ήταν φυσικό, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

