Βέροια: Της έκλεψε το πορτοφόλι και... ξεκίνησε τα ψώνια με τις κάρτες της

Η "πελάτισσα" με τα μακριά χέρια βούτηξε μέσα από την τσάντα της υπαλλήλου ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα πορτοφόλι. Πώς εντοπίστηκε.





Χειροπέδες σε μια γυναίκα πέρασαν στη Βέροια αστυνομικοί της Ασφάλειας, το πρωί της Παρασκευής, καθώς από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το πρωί της Πέμπτης είχε μπει σε ένα κατάστημα παριστάνοντας την πελάτισσα και έβαλε "χέρι" στην τσάντα ενός υπαλλήλου, χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Η "πελάτισσα" με τα μακριά χέρια βούτηξε μέσα από την τσάντα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα πορτοφόλι που είχε μέσα προσωπικά έγγραφα, 80 ευρώ και τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες στη συνέχεια έκανε ανέπαφες συναλλαγές αξίας 207,49 ευρώ σε διάφορα καταστήματα. Ωστόσο, εντοπίστηκε κατά την διάρκεια της έρευνας και συνελήφθη.

Το κλεμμένο πορτοφόλι βρέθηκε από τους αστυνομικούς, αλλά είχε μέσα μόνο τα προσωπικά έγγραφα του ιδιοκτήτη, καθώς η δράστιδα που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας κατηγορούμενη για κλοπή είχε ξοδέψει τα χρήματα και είχε ξεφορτωθεί τις τραπεζικές κάρτες πετώντας τις σε άγνωστο σημείο.

