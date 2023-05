Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Κιλιτσντάρογλου: η πιο άδικη διαδικασία των τελευταίων ετών

Τι δήλωσε ο ηττημένος των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για το αποτέλεσμα της δεύτερης κάλπης.

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος ηττήθηκε σήμερα στον δεύτερο γύρο, από τον απερχόμενο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του, αφού τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχασε "στις πιο άδικες εκλογές εδώ και χρόνια" έναντι του Ερντογάν.

Ο Κιλιτσντάρογλου, οποίος έλαβε περίπου το 47,9% των ψήφων στον δεύτερο γύρο, είπε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν τη βούληση του λαού να αλλάξει μια αυταρχική κυβέρνηση.

"Είμαι βαθύτατα λυπημένος για τις δυσκολίες που περιμένουν τη χώρα", δήλωσε ο ηττημένος υποψήφιος και αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, μιλώντας από την έδρα του κόμματός του στην Άγκυρα, μετά τη νίκη του προέδρου Ερντογάν.

Συγκεκριμένα ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου δήλωσε:

«Είχαμε την πιο άδικη εκλογική διαδικασία τα τελευταία χρόνια. Όλα τα μέσα του κράτους επιστρατεύτηκαν για ένα πολιτικό κόμμα, στρώθηκαν κάτω από τα πόδια ενός ανθρώπου. Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά ευγνωμοσύνη μου προς τους αξιότιμους προέδρους της Εθνικής Συμμαχίας, τις οργανώσεις τους, τους ψηφοφόρους μας και όλους τους πολίτες μου που υπερασπίστηκαν τις κάλπες και εξακολουθούν να στέκονται όρθιοι, χωρίς να υποκύπτουν σε αυτήν την ανήθικη και παράνομη πίεση και το κλίμα εκφοβισμού που επιδιώκεται να εξαπλωθεί», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

