Εκλογές στην Τουρκία: Μεγάλος νικητής ο Ερντογάν - Πανηγυρισμοί στην Τουρκία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναδεικνύεται "σουλτάνος" για 11η φορά!

Μεγάλος νικητής για 11η φορά αναδείχθηκε στον β΄γύρο των τουρκικών εκλογών ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αντίπαλο του τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Με την ενσωμάτωση να βρίσκεται στο 97%, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής με 52,28% έναντι του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με 47,72%, σύμφωνα και με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

LIVE - Citizens celebrate in front of Turkiye's AK Party election coordination center in Stockholm as Erdogan leads in presidential runoff electionhttps://t.co/yT7FXQEReS — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023

Την ίδια στιγμή, και το ιδιωτικό πρακτορείο Anka που στην αρχή έδινε νίκη Κιλιτσντάρογλου, δίνει και αυτό τώρα νίκη του Ερντογάν.

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στους δρόμους και πανηγυρίζουν με σημαίες, τραγούδια και φωτογραφίες του Ερντογάν.

Μικρότερη η συμμετοχή στις κάλπες

Όσον αφορά την συμμετοχή, η συμμετοχή φαίνεται πως ήταν λίγο πιο χαμηλη αυτή τη φορά σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Συγκεκριμένα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν η συμμετοχή να έφτασε το 85% έναντι του 89% στις 14 Μαϊου. Η χαμηλότερη προσέλευση πιθανότατα να οφείλεται στην μικρότερη συμμετοχή των Κούρδων.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και οι Τούρκοι ψηφοφόροι κλήθηκαν να αποφασίσουν αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παραμείνει στην εξουσία μετά από 20 χρόνια.

Το μήνυμα του Ερντογάν μετά το κλείσιμο της κάλπης

Στο Twitter έγραψε το πρώτο του μήνυμα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Στο μήνυμά του ο Ερντογάν γράφει: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε έναν από τους υπαλλήλους μου που εργάζονται με θυσίες στα εκλογικά κέντρα από τις πρώτες πρωινές ώρες. Καλώ όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου να προστατεύσουν τις κάλπες μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Τώρα, ήρθε η ώρα να προστατεύσουμε τη βούληση του έθνους μας, που βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας, μέχρι την τελευταία στιγμή!».

Sabah?n erken saatlerinden beri sand?klarda fedakarca gorev yapan her bir dava arkadas?ma tesekkur ediyorum.



Sonuclar kesinlesinceye kadar tum kardeslerimi sand?klara sahip c?kmaya davet ediyorum.



Simdi, milletimizin bas?m?z uzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti! — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) May 28, 2023

Τα πρώτα τηλεφωνήματα από ξένους ηγέτες μετά την νίκη του στις προεδρικές εκλογές δέχεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το πρώτο τηλεφώνημα φαίνεται πως έγινε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι ο οποίος τον συνεχάρη.

Τηλεφώνημα όμως δέχτηκε και από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν ο οποίος επίσης τον συνεχάρη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Ερντογάν αποκάλυψε για τις χώρες του Κόλπου ότι «ενίσχυσαν την τουρκική Κεντρική Τράπεζα» και έστειλαν χρήματα στην Τουρκία.





