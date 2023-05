Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Ζητώ ισχυρή εντολή για σταθερή κυβέρνηση

Δεν θα ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προχωρήσω σε συνταγματικές αλλαγές μόνος μου, τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ. Πώς σχολιάζει το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαϊου, την επόμενη 4ετία, τη νεολαία και τη νίκη Ερντογάν.

«Εμείς στη ΝΔ δεν έχουμε αγαπημένους και κομμένους από τα κανάλια. Εμπιστευόμαστε όλα τα στελέχη μας», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Κοινωνία ώρα Mega" στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη. Αναφερόμενος στο πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα είπε ότι τον γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη την επόμενη ημέρα.

«Προφανώς σε μία τετραετία όταν εκατοντάδες στελέχη σε κυβερνητικές θέσεις ασκούν εξουσία θα υπάρχουν και φαινόμενα αλαζονείας και λάθη, αλλά διορθώνονται. Επιμείναμε σε διαφορετικό υπόδειγμα πολιτικής. Πιστεύω και το επιτελικό κράτος λειτούργησε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί έθετε στόχους και απαιτούσε λογοδοσία», συνέχισε.

Οι πολίτες έδωσαν στη ΝΔ ισχυρή εντολή διακυβέρνησης και τους ζητά να επιβραβεύσουν αυτό που έκαναν. «Η ισχυρή κυβέρνηση της επόμενης ημέρας είναι προϋπόθεση για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Ενδεχομένως ο πήχης της αυτοδυναμίας στην ενισχυμένη αναλογική να ανέβει. Ζητώ μια ισχυρή εντολή για σταθερή κυβέρνηση», σημείωσε για να προσθέσει πως «κανείς δεν θα ήθελε μια οριακή κυβέρνηση.

«Η κάλπη είναι και πάλι άδεια. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να μεταβάλει την επιλογή του μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Μία σταθερή κυβέρνηση είναι προϋπόθεση για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές» και υπογράμμισε πως δεν ήταν ποτέ πρόθεσή του να προχωρήσει σε συνταγματικές αλλαγές μόνος του: «Υπάρχει ένα συνταγματικά καθορισμένο όριο, των 180 βουλευτών, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρώ ότι πρακτικά είναι ανέφικτος στόχος και δεν θα ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προχωρήσω σε συνταγματικές αλλαγές μόνος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το πρόγραμμα της ΝΔ τόνισε πως εστιάζει στην αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων και στα θέματα που απασχολούν τους νέους. Είπε ότι η ΝΔ ήταν μπροστά και στη νεολαία στις εκλογές. «Οι νέοι δεν είναι καύσιμη ύλη στη μυλόπετρα του λαϊκισμού. Κάποιοι τους έβλεπαν έτσι», επισήμανε.

Για τη νεολαία και τα πανεπιστήμια

«Η ΝΔ ήταν μπροστά και στη νεολαία. Πιστεύω ότι μιλήσαμε και μπορούμε να μιλήσουμε για τα θέματα που απασχολούν τη νεολαία, όπως τα πανεπιστήμια. Κάποιοι έβλεπαν τους νέους ως εργαλείο αντίστασης, ωστόσο εγώ δεν εξεπλάγην από το αποτέλεσμα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι νέοι δεν είναι καύσιμη ύλη στη μυλόπετρα του λαϊκισμού. Κάποιοι τους έβλεπαν έτσι», επισήμανε ο πρόεδρος της ΝΔ.

«Η Ελλάδα αρχίζει να μετατρέπεται σε εκπαιδευτικό κέντρο, καθώς τα δημόσια πανεπιστήμια αρχίζουν να εφαρμόζουν νέα προγράμματα. Αντί να εξάγουμε, θα μπορούμε να εισάγουμε φοιτητές», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΝΔ.

Είπε ακόμα ότι για τα θέματα παιδείας δεν έγινε κουβέντα στην προεκλογική περίοδο και οι πολιτικοί αντίπαλοι της ΝΔ. Όσον αφορά τα ΑΕΙ, τόνισε ότι η η βασική αρχή του άρθρου 16 πρέπει να είναι αντικείμενο συνεννόησης.

«Όραμά μου είναι να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα κέντρο εκπαίδευσης με περιφερειακό βεληνεκές, κάτι που αρχίζει και γίνεται πράξη», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τις εκλογές της 21ης Μαϊου

«Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν κατάλαβαν τίποτα από αυτά που έγιναν την προηγούμενη Κυριακή», πρόσθεσε και τόνισε, ζητώντας συγγνώμη για την ένταση, ότι «συνεχίζουν να παρουσιάζουν την εικόνα μιας κατεστραμμένης Ελλάδας και μιας ΝΔ που υπάρχει στο φαντασιακό τους. Ακούω τις ίδιες σαχλαμάρες, όπως ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό».

«Αυτό που βλέπω από το ΠΑΣΟΚ είναι έναν λόγο που μοιάζει πολύ με του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πίστευα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κοπιάρει τον Αλέξη Τσίπρα, όπως η χθεσινή του ομιλία, η οποία ήταν βαθιά αντινεοδημοκρατική», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ.

«Προφανώς θα ερευνήσουμε μια ευρύτερη συναίνεση και προφανώς θα μιλήσουμε και στο ΠΑΣΟΚ για να συζητήσουμε τα άρθρα που θεωρούμε ότι μπορούν να αναθεωρηθούν», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, απαντώντας στο σχόλιο ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να στηρίξει τη ΝΔ».

«Δεν έκοψα εγώ τις γέφυρες με τον κ. Ανδρουλάκη. Είχε μια σαφή στρατηγική και δεν με ήθελε πρωθυπουργό. Ρωτάω λοιπόν τους πολίτες: θέλουμε ή δεν θέλουμε σταθερότητα μετά τις 25 Ιουνίου; Τα ίδια λέει και ο κ. Ανδρουλάκης. Ψηφίστε αυτοδύναμη ΝΔ κι εμένα κάντε με αντιπολίτευση. Μόνο που στις εκλογές δεν ψηφίζουμε για αντιπολίτευση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν με αφορά τι θα γίνει στο ζήτημα της αντιπολίτευσης, εμένα με ενδιαφέρει να απευθυνθώ στους πολίτες και να ακουστεί το πρόγραμμά μας. «Μια ώριμη Δημοκρατία χρειάζεται μια αξιόπιστη αντιπολίτευση», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση σχετικά με ποιο κόμμα θα ήθελε να είναι αντιπολίτευση. «Θα σεβαστώ την κρίση του ελληνικού λαού», τόνισε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΝΔ. Εξηγώντας τη σημασία της πρώτης προεκλογικής ομιλίας που θα δώσει σήμερα στο Περιστέρι, είπε ότι «στις λεγόμενες λαϊκές γειτονιές έγινε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει», αναφέροντας τα υψηλά ποσοστά της ΝΔ.

Για την επόμενη 4ετία και την ακρίβεια

«Στα θέματα που έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, θα δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στην επόμενη 4ετία, όπως το Ε.Σ.Υ που αποτελεί προτεραιότητα. Είχαμε πραγματικό άλλοθι την πανδημία, όμως τώρα οραματιζόμαστε, ένα καινούριο σύστημα υγείας στην υπηρεσία του πολίτη», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι ακόμα εδώ», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ και εξήγησε για την επενδυτική βαθμίδα ότι «μόλις την πάρουμε, θα δει τη διαφορά και ο πολίτης, γιατί θα μειωθούν τα επιτόκια. Δεν αφορά μόνο τους οικονομολόγους αυτό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχετικά με την ακρίβεια και τα funds ανέφερε: «Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι εισαγόμενη, είμαστε αισιόδοξοι. Δεν είναι λύση τα επιδόματα, αλλά είναι προσωρινή ανακούφιση. Καλύτερος έλεγχος στην αγορά και περισσότερος ανταγωνισμός.

Ο καλύτερος τρόπος είναι οι υψηλότεροι μισθοί. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε μόνιμα το εισόδημα. Δεν κόψαμε οριζόντια φόρους όπως μας ενθάρρυνε η αντιπολίτευση και σήμερα μπορώ να πω με σχετική βεβαιότητα ότι η ακρίβεια είναι εδώ, αλλά τα δύσκολα είναι πίσω μας. Έχουμε μπει σε καθοδική πορεία στον πληθωρισμό. Η επενδυτική βαθμίδα θα μας δώσει και άλλες ανάσες και θα μειώσει τα επιτόκια δανεισμού.

Πρέπει να ανταποκριθούν και οι τράπεζες. Όλοι κρίνονται και όλοι ελέγχονται. Να ζητήσω από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να μπουν στο site της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Για τα funds, έχουν γίνει πάνω από 50 δισ. διμερείς ρυθμίσεις. Έχουμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, έχουμε πιέσει τις τράπεζες να κάνουν δεκτές τις προτάσεις.

Μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα προς όφελος όλων. Κανείς δεν έχει κίνητρο να βγάλει ένα σπίτι σε πλειστηριασμό. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα και η μεγαλύτερη διαφάνεια στις προμήθειες μπορεί να μειώσει κι άλλο το κόστος των συναλλαγών με τις τράπεζες».

Για τα προβλήματα των πολιτών

«Έχουμε πρόγραμμα για μονογονεϊκές οικογένειες, για δωρεάν σπίτια, καθώς έχουν μεγάλη ανάγκη από στέγη. Η κυβέρνησή μας ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τους λεγόμενους “αόρατους”, καθώς χθες στην ορκωμοσία ήρθε ένας που ήταν άστεγος και βρήκε δουλειά και σπίτι με πρόγραμμα του υπουργείου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα θέματα στήριξης της οικογένειας θα είναι κρίσιμα από εδώ και στο εξής. Πώς θα αυξήσουμε τους βρεφονηπιακούς σταθμούς για να μην είναι μόνο πάρκινγκ παιδιών, πώς θα βοηθήσουμε τους εργαζόμενους γονείς, πώς θα επεκτείνουμε το ολοήμερο σχολείο», συνέχισε ο πρόεδρος της ΝΔ.

«Περισσότεροι ψυχολόγοι στα σχολεία, περισσότερη εκπαίδευση για ζητήματα bullying, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και διαφορετικότητας», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πώς θα μάθουν τα παιδιά τη διαφορετικότητα από το δημοτικό», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της ΝΔ.

«Η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι μόνο για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες πόλεις. Γίνονται σημαντικά βήματα στην Ελλάδα» είπε και ανέφερε το τίμημα μιας νησιωτικής χώρας, που παρατηρούνται φαινόμενα ενός δασκάλου για ένα παιδί.

Για την Τουρκία

«Θα συγχαρώ τον κ. Ερντογάν για την εκλογική νίκη του, αν και δεν έχω θεσμικό ρόλο. Θεωρώ χρέος μου να τον συγχαρώ και να εκφράσω την ευχή μου ότι η βελτίωση στις σχέσεις μας μετά τους σεισμούς να έχει και συνέχεια. Δεν έχω αυταπάτες ότι μια χώρα δεν γίνεται να αλλάξει εύκολα την πολιτική της», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Εφόσον ο ελληνικός λαός με εμπιστευτεί και πάλι και εκπροσωπήσω τη χώρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, εγώ θα επιδιώξω μια συνάντηση με τον Ερντογάν. Πάντα πρέπει να συζητούμε, ιδιαίτερα όταν διαφωνούμε, βεβαίως και θεωρώ ώριμη μια συνάντηση. Εξάλλου, είμαστε πια γνωστοί», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΝΔ.

«Έχουμε μια βασική διαφορά για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και άλλα θέματα. Έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια προωθητική ατζέντα με την Τουρκία και θα είναι μια ευκαιρία να θέσω στον κ. Ερντογάν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε από εδώ και πέρα», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για το Tik Tok

Για την παρουσία του στο Tik Tok, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «έχω νεαρά παιδιά και καταλαβαίνω τον τρόπο επικοινωνίας των νέων. Το Tik Tok είναι ένα εξαιρετικά διαδραστικό και επικοινωνιακό εργαλείο. Εγώ δεν έχω Tik Tok και είχα απαγορεύσει και στους υπουργούς μου να μην το χρησιμοποιούν.

«Είναι ένας τρόπος, όχι να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο αλλά να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Να αυτοσαρκαζόμαστε. Τώρα, έρχεται Tik Tok φάση 2», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τα τηλέφωνα και τις παρεμβάσεις που κάνει σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και κανάλια είπε ότι ζητάει να τους ακούει όταν βρίσκεται στις περιοχές και παίρνει τηλέφωνο, ωστόσο «στην αρχή δεν μας πιστεύουν ότι τους καλώ όντως εγώ».

«Καλό το Tik Tok αλλά υποκατάστατο για τη χειραψία και την προεκλογική εκστρατεία δεν υπάρχει», είπε ο πρόεδρος της ΝΔ και ανέφερε στο τέλος ότι θα μεταβεί και στο Άγιο Όρος την Κυριακή και τη Δευτέρα ενώ για τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου είπε ότι ήταν αυτονόητη.

«Οι πραγματικοί πατριώτες κρίνονται στην πράξη και όχι στα λόγια. Η εκκλησία έμενε, μένει και πρέπει να μένει μακριά από την όποια κομματική αντιπαράθεση», συμπλήρωσε.

