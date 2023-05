Τεχνολογία - Επιστήμη

Προαγωγικές Εξετάσεις: “Έπεσε” η Τράπεζα Θεμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Αλαλούμ" με την Τράπεζα Θεμάτων και τις εξετάσεις στα Λύκεια. Μετ' εμποδίων η διαδικασία. Τι θα ισχύσει με τις εξετάσεις στην Α΄ και Β' Λυκείου που δεν έγιναν σήμερα.



Ένα τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στο σύστημα του ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας) είχε ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη έναρξη των σημερινών ενδοσχολικών εξετάσεων στα λύκεια.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας, το τεχνικό πρόβλημα είχε ως αποτέλεσμα να «μπουν» σχεδόν ταυτόχρονα όλα τα Λύκεια της επικράτειας (1.900 τον αριθμό) για να αντλήσουν θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων και έτσι το σύστημα να μην μπορεί να τα εξυπηρετήσει.

Το πρόβλημα έχει ήδη αποκατασταθεί, ωστόσο η μετάδοση των θεμάτων έγινε με κάποια καθυστέρηση. Έτσι, σε κάποια σχολεία θα καθυστερήσει και η δεύτερη βάρδια εξετάσεων.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για την "κατάρρευση" της πλατφόρμας

"Σήμερα το πρωί κατέρρευσε η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων, με αποτέλεσμα τα σχολεία όλης της Ελλάδας να αδυνατούν να βγάλουν θέματα. Εν τω μεταξύ, για να γίνει η κλήρωση των θεμάτων από την Τράπεζα, οι καθηγητές αναγκάζονται να βρίσκονται στα σχολεία από τις 7:00 το πρωί. Είναι, δε, τόση η επιμονή του υπουργείου στο συγκεκριμένο μέτρο, που προτιμάει να βασανίζει για ώρες καθηγητές και μαθητές, παρά να δώσει μία απλή οδηγία οι εξετάσεις να γίνουν με θέματα που θα βάλουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το απλό ζήτημα ενδοσχολικές εξετάσεις, μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα γίνει αν συμβεί κάτι παρόμοιο στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν σε λίγες μέρες. Ακόμα και αν η πλατφόρμα τελικά λειτουργήσει, η ΟΛΜΕ επιμένει να ζητά την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, που λειτουργούν σαν φίλτρα απόρριψης μαθητών από τα Λύκεια, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική εντατικοποίηση την μαθησιακή διαδικασία και σε αύξηση του άγχους των μαθητών".

Υπ. Παιδείας: Πότε θα γινονυ οι εξετάσεις της Α' και Β' Λυκείου, όπου αναβλήθηκαν

Παρά την πρωινή καθυστέρηση, κανονικά διεξήχθησαν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στην πλειονότητα των λυκείων. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη Γ' λυκείου, οι μαθητές εξετάστηκαν κανονικά σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας.

Έτσι, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τον προγραμματισμό των ενδοσχολικών και των Πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, σε ορισμένα λύκεια, αποφασίστηκε η μη διεξαγωγή των εξετάσεων της Α' και Β' Λυκείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εξετάσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν σήμερα, θα μεταφερθούν στο τέλος του προγράμματος των εξετάσεων, με το κάθε σχολείο να διαμορφώνει ανάλογα το δικό του πρόγραμμα.

Εν τω μεταξύ, σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι σε αναμονή αναλυτικής ενημέρωσης από το ΕΔΥΤΕ για την αιτία του προβλήματος που ανέκυψε το πρωί.

Τσαπανίδου: Ψηφιακοί ερασιτεχνισμοί, εύλογη η αγανάκτηση

«Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες έμειναν για ώρες να περιμένουν μέσα στις τάξεις τους, εξαιτίας της κατάρρευσης της Τράπεζας Θεμάτων», τονίζει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου.

Οπως αναφέρει, «η αγωνία και η αγανάκτηση μαθητών, καθηγητών και γονιών είναι απολύτως εύλογη. Μαζί με το άγχος της εξέτασης ήρθαν αντιμέτωποι και με μια ακόμη κατάρρευση του περίφημου επιτελικού κράτους της ΝΔ.

Μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις έπονται οι Πανελλαδικές. Τα ίδια θα έχουμε και τότε;

Στο μέλλον των παιδιών μας δεν χωρούν ψηφιακοί ερασιτεχνισμοί».

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι