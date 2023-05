Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς”: Ενδιαφέροντα τα θέματα της Δευτέρας (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη, οι συνεργάτες και οι καλεμένοι της μας ενημερώνουν εύκολα και πρακτικά, για όσα πρέπει να ξέρουμε για θέματα υγείας και ευεξίας.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Τι είναι το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και ποια είναι τα αίτια της εμφάνισής του; Ο αγγειοχειρουργός Πέτρος Μουστόγιαννης εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε και η ηθοποιός και παρουσιάστρια Μαρία Κορινθίου μοιράζεται μαζί μας την δική της εμπειρία με τη φλεβική ανεπάρκεια, που τελικά την ανάγκασε να χειρουργηθεί.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Κορινθίου που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:

Πού οφείλεται η νόσος των Λεγεωναρίων; Κινδυνεύουμε από τα κλιματιστικά οικιακής χρήσης; Ο πνευμονολόγος - φυματιολόγος Δημήτρης Βασσάλος απαντά σε όλα τα ερωτήματά μας και ο μηχανολόγος Φώτης Αλιφέρης μάς μαθαίνει πώς γίνεται σωστά μια συντήρηση κλιματιστικού.

Καταρρίπτουμε μύθους και αναδεικνύουμε αλήθειες για τον πονοκέφαλο με τη βοήθεια του νευρολόγου Μιχάλη Βικελή, ο οποίος μας ενημερώνει με τι συχνότητα μπορούμε να λαμβάνουμε αναλγητικά και παυσίπονα φάρμακα, καθώς και πότε κάνουμε κατάχρηση.

Μπορεί ένα κινητό τηλέφωνο να μας… γεράσει τον λαιμό; Ο πλαστικός χειρουργός Σπύρος Γεωργόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προτείνει θεραπείες για τις ρυτίδες του λαιμού.

Μαθαίνουμε τις «μαγικές» ιδιότητες της μαστίχας. Ο Κωνσταντίνος Ξένος μιλάει για τα οφέλη της μαστίχας στον οργανισμό μας και η Σοφία Αλιμπέρτη υποδέχεται τον εμπνευστή και ιδρυτή του ανθρακούχου νερού Mastiqua, Δημήτρη Σταϊνχάουερ.

