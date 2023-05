Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Το μήνυμα Ιμάμογλου μετά το αποτέλεσμα (βίντεο)

Εκατομμύρια είναι απογοητευμένοι σήμερα, αλλά μην απελπίζεστε, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Όταν άρχισαν να ξεκαθαρίζουν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία, πολλά μέλη της Εθνικής Συμμαχίας, ιδίως ο ηγέτης του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, έκαναν δηλώσεις σχετικά με τις εκλογές, αλλά δεν υπήρξε καμία δήλωση ή σχόλιο από το δήμαρχο του Δήμου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Τελικά, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης προέβη σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 10.00 σήμερα το πρωί. Αφού τα ρολόγια έδειξαν 10.05, συμβολική ώρα που παραπέμπει στον Κεμάλ Ατατούρκ, ο Εκρεμ Ιμάμογλου ανέβασε βίντεο για να ενθαρρύνει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους.

«Οι εκλογές της 28ης Μαΐου ολοκληρώθηκαν. Ως ένας πολιτικός που ακολουθεί τα χνάρια του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είπε "Η κυριαρχία ανήκει στο έθνος άνευ όρων", ελπίζω αυτά τα αποτελέσματα να φέρουν καλό στο έθνος μας και στην όμορφη χώρα μας. Η Τουρκία χρειάζεται τώρα επειγόντως να εξομαλυνθεί γρήγορα και να βρει λύσεις στα πραγματικά της προβλήματα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που είναι πολύ απογοητευμένοι σήμερα. Αγαπητά μου παιδιά, μην είστε λυπημένοι. Αγαπητοί νέοι, ποτέ, ποτέ μην υποκύψετε στην απελπισία. Κυρίες μου, μην έχετε νεύρα. Κύριοι, συνεχίστε να περπατάτε με το κεφάλι ψηλά. Είμαστε ένα έθνος που μπορεί να επιτύχει σπουδαία πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα τα καταφέρουμε ξανά. Μια παρόμοια απογοήτευση ζήσαμε πριν από 5 χρόνια. Όμως μετά από μόλις 9 μήνες είχαμε τρομερά αποτελέσματα στις δημοτικές εκλογές. Κάναμε τα σωστά πράγματα και πήραμε όλοι μαζί αποτελέσματα.

Μαζί τα καταφέραμε. Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί. Όλα ξεκινούν από την αρχή. Θυμηθείτε, η μόνη σταθερά είναι η αλλαγή. Αλλαγή σε κάθε τομέα, σε κάθε περιβάλλον. Δεν θα περιμένουμε ποτέ πια διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια πράγματα. Ακριβώς όπως ο 38χρονος Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ακριβώς όπως ο Μωάμεθ ο Πορθητής σε ηλικία 21 ετών. Σήμερα είναι η 29η Μαΐου.

Σήμερα είναι η 570η επέτειος από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Επί αιώνες, ούτε στρατοί ούτε αρχιστράτηγοι επέστρεφαν με άδεια χέρια από τις πύλες της Κωνσταντινούπολης. Αλλά μια μέρα ο Μωάμεθ, που άλλαξε μεθόδους και εργαλεία, την κατέκτησε. Έγινε ο Πορθητής. Κατέκτησε όχι μόνο αυτή την αρχαία πόλη, αλλά και τις καρδιές όσων ζούσαν σε αυτή την πόλη. Έτσι, έκανε την κατάκτηση μόνιμη. Κι εμείς ξεκινήσαμε να κατακτήσουμε τις καρδιές. Από τώρα και στο εξής, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε όλες τις καρδιές. Ο μεγάλος Ατατούρκ λέει: "Δεν υπάρχουν απελπιστικές καταστάσεις, μόνο απελπισμένοι άνθρωποι". Υπάρχουν εκατομμύρια σαν εμένα στην Κωνσταντινούπολη και δεκάδες εκατομμύρια αισιόδοξοι στρατιώτες της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Καλώ όλους τους Κωνσταντινουπολίτες στην εκδήλωση για την Άλωση στο Μάλτεπε στις 20.00. Ο ενθουσιασμός μας είναι μεγάλος. Πίστεψέ με. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε νιάτα, έχουμε πλήρη πίστη. Και πιστέψτε με όλα θα πάνε καλά».

