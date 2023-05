Κοινωνία

Ρόδος: Νεκρός από κεραυνό 26χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία σε παραλία της Ρόδου. Ο άτυχος νεαρός βρισκόταν μέσα στην θάλλασα όταν χτυπήθηκε από κεραυνό.

Από κεραυνό την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα χτυπήθηκε νεαρός τουρίστας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Αγίας Αγάθης, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Πρόκειται για ένα 26χρονο Βρετανό που βρισκόταν στη Ρόδο για διακοπές.

Ο νεαρός τουρίστας βρίσκονταν μέσα στο νερό την ώρα που έβρεχε καταρρακτωδώς και, παρά τις εκκλήσεις των υπόλοιπων λουομένων να βγει έξω, αυτός παρέμενε μέσα στη θάλασσα. Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2.00 το μεσημέρι. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και με τη βοήθεια άλλων λουομένων ο 26χρονος νεαρός μεταφέρθηκε στη στεριά όπου οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ταυτόχρονα ξεκίνησε διαδικασία μεταφοράς του στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό συνέχισαν τη μάχη των διασωστών του ΕΚΑΒ για να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, αξιωματικοί του οποίου θα διενεργήσουν τη σχετική έρευνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι