Καλίν: Απόψε τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν - Ερντογάν

Τι αναμένεται να συζητήσουν σε αυτό το τηλεφώνημα οι δύο ηγέτες.





Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν θα έχει απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας ενώ είπε πως «παραδοσιακά οι πρώτες επισκέψεις του Τούρκου Προέδρου γίνονται στην (κατεχόμενη) Κύπρο και το Αζερμπαϊτζάν». Για το Υπουργικό Συμβούλιο που θα σχηματίσει ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε πως θα είναι νέο δυναμικό αντάξιο του Αιώνα της Τουρκίας. Για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ τον οποίο ο Ταγίπ Ερντογάν είχε καλέσει προ των εκλογών να τον στηρίξει, ο Ιμπραχίμ Καλίν υπενθύμισε τη δήλωση Σιμσέκ ότι είναι έτοιμος να στηρίξει χωρίς να λάβει αξίωμα.



Σε δηλώσεις του στο καλάλι Α Χαμπέρ, ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε την 570η επέτειο από την άλωση της Κωνσταντινούποληςότι «είναι μια πολύ, πολύ σημαντική καμπή στην ιστορία του κόσμου». «Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι εκλογές συνέπεσαν μόλις μια μέρα πριν την επέτειο της κατάκτησης. Πολλοί από τους πολίτες μας γιορτάζουν την κατάκτηση με διαφορετικό πνεύμα σήμερα. Με την ευκαιρία αυτή, ας τιμήσουμε με έλεος τη μνήμη του μεγάλου στρατηγού και πολιτικού Μωάμεθ του Πορθητή, των στρατιωτών, των βετεράνων και των μαρτύρων του. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τιμήσω όλους τους προγόνους που έκαναν αυτή τη γη πατρίδα μας με έλεος», σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπλη, Άννα Ανδρέου.

Για τις εκλογές, ο Ιμπραχίμ Καλίν ανέφερε πως «για πρώτη φορά, είχαμε εκλογές 2 γύρους», ενώ για την αντιπολίτευσηείπε πως «πρέπει να πάρει ένα μάθημα». «Η αντιπολίτευση έχασε και το κοινοβούλιο και την προεδρία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν γλώσσα που μειώνει τον πολίτη. Ηαντιπολίτευση δεν αντέδρασε στην δήλωση στήριξης του PKK», υποστήριξε ο Ιμπραχίμ Καλίν. Ο εκπρόσωπος της προεδρίας αναφερόμενος στην αντιπολίτευση είπε πως «ένας αδαής, αντί να μειώνει τους άλλος σαν αγέλη, γυρίζει και κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη»

Επέκρινε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για στρατηγικό λάθος και είπε πως δεν βγήκε να πει στους τρομοκράτες: «Έιτρομοκράτες, ποιοι είστε εσείς για να μου κάνετε μια δήλωση στήριξης. Έρχομαι να σας πολεμήσω». Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας είπε μάλιστα πως «ίσως η κυρία Μεράλ (Ακσενέρ) να είχε δίκιο. Αν θυμάστε ήταν κατά της υποψηφιότητας Κιλιτσντάρογλου. Είχε εγκαταλείψει το τραπέζι. Γιατί επέστρεψε 3 μέρες μετά, πώς πείστηκε είναι ακόμα άγνωστο». Ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε πως απόψε θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν τηλεφωνικές επικοινωνίες και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ισπανίας και πολλών άλλων χωρών.



Αναφερόμενος στα μαχητικά αεροσκάφη που επιδιώκει να πάρει η Τουρκία από τις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας ανέφερε: «Φυσικά, θέλουμε να προχωρήσει το πρόγραμμα των F-16. Εάν δεν προχωρήσει, δεν είναι το τέλος του κόσμου για την Τουρκία. Δεν τους αφήνουμε όμως να μας πάρουν ομήρους. Αναπτύσσουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις».

Ο Ιμπραχίμ Καλίν ανέφερε ότι παραδοσιακά, οι πρώτες επισκέψεις του Τούρκου Προέδρου στο εξωτερικό είναι στην (κατεχόμενη) Κύπρο και το Αζερμπαϊτζάν. «Αλλά αυτή την Πέμπτη υπάρχει μια συνάντηση στην κεντρική Μολδαβία. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν θα συμμετάσχει. Η ΕΕ και περίπου 20 χώρες είναι προσκεκλημένες εκεί. Εκεί μπορεί να γίνει συνάντηση με τους ηγέτες», ανέφερε.

