Αλβανία - Μπελέρης: Στο νοσοκομείο ο δήμαρχος Χειμάρρας

Ο κρατούμενος δήμαρχος Χειμάρρας, νοσηλεύεται εδώ και μέρες στο νοσοκομείο Τιράνων.

Στο νοσοκομείο των φυλακών Τιράνων με προβλήματα υγείας νοσηλεύεται ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται από τις αλβανικές αρχές.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Euronews Albania, ο Μπελέρης βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και τέσσερις ημέρες, χωρίς να δίνονται άλλες πληροφορίες.

Να σημειωθεί πως ο δήμαρχος Χειμάρρας, ο οποίος εκλέχθηκε ενώ βρισκόταν ήδη υπό κράτηση, αναμένει την ημερομηνία της έφεσης αποφυλάκισης που έχει καταθέσει.

Φόβοι πως παρατείνεται η κράτησή του

Σύμφωνα με τον αδερφό του Φρέντι Μπελέρη, Λεονάρδο, θα πρέπει να περάσουν δύο μήνες από την εκλογή του Φρέντι Μπελέρη ώστε να ορκιστεί ως δήμαρχος Χιμάρας, ωστόσο ο φόβος όλων είναι πως οι αλβανικές Αρχές θα παρατείνουν την προφυλάκισή του με απώτερο στόχο να μην ορκιστεί και να χάσει τον δήμο Χιμάρας.

«Εάν σε αυτό το διάστημα ο Φρέντι Μπελέρης μείνει στη φυλακή και δεν ορκιστεί χάνει το χρίσμα», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA o αδερφός του δημάρχου Χιμάρας, Λεονάρδος Μπελέρης, ο οποίος δήλωσε πως η προφυλάκιση έγινε χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.

«Δυστυχώς, δεν βλέπουμε να υπάρχει αχτίδα φωτός, γιατί η όλη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί με το θέμα φυλάκισης και προφυλάκισης, δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν σε ένα κράτος δικαίου. Είχαμε μία προφυλάκιση χωρίς στοιχεία, που ήταν τηλεγραφική, με τη δικαιολογία ότι η εισαγγελία της Αυλώνας δεν ήταν αρμόδια για να κρίνει εάν ο Φρέντι Μπελέρης και ο Παντελής Κοκαβέσης θα είναι προφυλακισμένοι ή όχι, με συνέπεια να τον παραπέμψουν στα ανώτατα δικαστήρια στα Τίρανα», είπε αρχικά.

Μάλιστα ο Λεονάρδος Μπελέρης αναφέρθηκε και στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο Παντελής Κοκαβέσης καθώς είχε κάνει μεταμόσχευση καρδιάς πριν από λιγότερο έναν χρόνο και όπως είπε τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία απαιτείται να είναι κοντά στο νοσοκομείο, στο Ωνάσειο.

