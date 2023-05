Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, από διαφορετικούς χώρους φιλοξενεί απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο “The 2Night Show”.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Δημήτρη Πιατά. Ο σημαντικός ηθοποιός, με 47 χρόνια πορείας στον χώρο της υποκριτικής, μοιράζεται στιγμές από συνεργασίες που έχουν χαραχτεί στη μνήμη του και μιλάει για την «απουσία» του από την τηλεόραση, τα τελευταία 30 χρόνια.

Για ποιους λόγους έχει αρνηθεί προτάσεις που του «κόστισαν» οικονομικά και για ποιο τηλεοπτικό «όχι» έχει μετανιώσει; Ποιο μάθημα του έδωσε η εμπειρία του ως θεατρικός επιχειρηματίας; Μεταξύ άλλων, θυμάται τον καλό του φίλο Θανάση Βέγγο, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, την «εργασιομανή» Ρένα Βλαχοπούλου, εξηγεί γιατί έκανε «πλάτες» στον Βλάση Μπονάτσο και μιλάει για το επιτυχημένο «Αλαλούμ» της γνωριμίας τους, με τον Χάρρυ Κλυνν. Τέλος, αποκαλύπτει από πού… κρατάει η «σκούφια» του και δίνει πληροφορίες για τη θεατρική παράσταση «Τρωάδες», που θα πρωταγωνιστεί το φετινό καλοκαίρι.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Γιάννης Λουλούδης. Ο 19χρονος επιχειρηματίας, που «αναστάτωσε» το διαδίκτυο, αλλά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με την ευρηματική του ιδέα να δημιουργήσει τα αθλητικά παπούτσια «Μπασόκ», μοιράζεται ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες της επιχειρηματικής και προσωπικής του διαδρομής. Πώς κατάφερε να πετύχει αυτό που είχε στο μυαλό του στην ηλικία των 13 ετών; Πότε χάνει αξία πώλησης ένα συλλεκτικό ζευγάρι παπούτσια; Πώς προέκυψε το «Μπασόκ» και ποιες αντιδράσεις του κόμματος «μπλόκαραν» το επιχειρηματικό του σχέδιο;

Πόσες χιλιάδες ευρώ κόστισαν τα πιο ακριβά παπούτσια που έχει πουλήσει και πόσα εκατομμύρια κοστολογείται η εταιρεία του; Επίσης, αποκαλύπτει τη νέα του «δημιουργία», τα παπούτσια ΝΔ που προορίζει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον γιο του, ενώ αποκαλύπτει πως στα μελλοντικά του σχέδια είναι η δημιουργία 30 καταστημάτων σε όλο τον πλανήτη, επιβεβαιώνοντας ότι όσο κι αν προσπαθούν να σου βάλουν τα «δύο πόδια σε ένα παπούτσι», αν έχεις όραμα, μπορείς να τα καταφέρεις.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τη Φαίη Μαυραγάνη. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μιλάει για την επαγγελματική της διαδρομή, τις ανατροπές που αντιμετώπισε στην τηλεοπτική της πορεία και μοιράζεται ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες από την προσωπική της ζωή.

Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε όταν βρισκόταν στο τηλεοπτικό κανάλι Epsilon; Για ποιο λόγο δε θα ξεχάσει, ως ρεπόρτερ, τη νοσηλεία του Ανδρέα Παπανδρέου και τον μεγάλο σεισμό στο Αίγιο; Επίσης, θυμάται τη γνωριμία της με τον Νίκο Μάνεση, το πρώτο τους ραντεβού, και μιλάει για την καθημερινότητα της οικογένειάς τους. Τέλος, εξηγεί γιατί είναι κοινή συμφωνία να μην βρεθούν ποτέ τηλεοπτικά «απέναντι», ενώ αποκαλύπτει πως στα μελλοντικά σχέδιά τους είναι να ξαναβρεθούν μαζί στο ίδιο πλατό.



«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30



Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Δάγκωμα φιδιού - Καπραβέλος: Σπάνιο το αναφυλακτικό σοκ, αλλά είναι έως και θανατηφόρο (βίντεο)

Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι